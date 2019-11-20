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Кабмин поддержал законопроект о налоге на доход для самозанятых еще в 19 регионах

Пока налог на самозанятых действует только на территории Москвы, Подмосковья, Калужской области и Татарстана

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ поддерживает законопроект о расширении территории проведения эксперимента по упрощенной уплате налога на профессиональный доход для самозанятых граждан с 1 января 2020 года. Соответствующее заключение опубликовано в среду на сайте кабинета министров.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - говорится в сообщении.

В настоящее время налог на самозанятых (налог на профессиональный доход) действует только на территории Москвы, Подмосковья, Калужской области и Татарстана. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями.

С 1 января 2020 года налог на самозанятых предлагается ввести в регионах-донорах, которые не получают дотации из госбюджета, а также в субъектах РФ, где расположены города-миллионники. В этот список включены: Санкт-Петербург, Воронежская, Волгоградская, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская и Челябинская области, Красноярский и Пермский края, Башкирия, Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.

По данным ФНС, на 31 октября 2019 года около 260 тыс. россиян зарегистрировались в качестве самозанятых (в том числе в Москве - 151,7 тыс., в Московской области - 55,7 тыс., в Калужской области - 5,9 тыс., в Татарстане - 46,6 тыс.).

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