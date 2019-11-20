Россия и Белоруссия подписали план по совершенствованию автодорог Союзного государства

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Россия и Белоруссия подписали план по совершенствовании автомобильных дорог Союзного государства. Соответствующий документ подписали министры транспорта РФ и Белоруссии Евгений Дитрих и Алексей Авраменко в ходе выставки "Транспортная неделя", передает корреспондент ТАСС.

Также министры подписали схему автомобильных дорог Союзного государства.

"Это одно из важнейших событий на пути интеграции, и, соответственно, дает нам возможность синхронизировать усилия по нашим основным дорожным магистралям. Уверен, что реализация этих схем позволит нам более качественно, более синхронно и оперативно выполнять работы по обеспечению автомобильных перевозок между нашими странами", - отметил Дитрих.