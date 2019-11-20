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Глава ФНС: количество участников налогового мониторинга в 2020 году вырастет до 200

Как сообщил Михаил Мишустин, отличительной особенностью налогового мониторинга в РФ является возможность перехода на онлайн-взаимодействие с налогоплательщиком

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Количество компаний, участвующих в системе налогового мониторинга, в 2020 году вырастет до 200, сообщил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаил Мишустин в интервью газете "Коммерсантъ".

"За четыре года количество участников проекта [налогового мониторинга] выросло в 14 раз, у нас было только семь компаний в 2016 году, сегодня это уже 95 компаний, эти компании обеспечивают около 30% федерального бюджета. В 2020 году мы ожидаем также значительный рост - до 200 компаний", - сказал Мишустин.

По его словам, отличительной особенностью налогового мониторинга в России является возможность перехода на онлайн-взаимодействие с налогоплательщиком. В других странах нельзя создать унифицированный лицевой счет онлайн-взаимодействия, поскольку не гармонизирована система, обеспечивающая налоговое администрирование местных, региональных и федеральных (центральных) налогов.

"У нас это в одной точке - портальное решение, личный кабинет. Налоговый орган получает удаленный доступ к вашей учетной системе и может контролировать правильность формирования налоговой базы плательщика практически на лету", - пояснил Мишустин. Таким образом, у ФНС нет необходимости в запросах, налоги становятся максимально прозрачными, снимается вопрос о проведении выездных проверок, добавил он.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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