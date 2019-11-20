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"Известия": НТИ начнет внедрение высокоскоростного интернета на транспорте к 2022 году

По данным издания, для этого будут разработаны 10 ретрансляторов с радиусом действия в 150 км, а транспортные средства оборудуют специальными устройствами
Описание
© Дмитрий Рогулин/ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Новая беспроводная система связи, способная обеспечить широкополосным интернетом средства транспорта - автомобили, поезда и самолеты - может появиться в России. Об этом в четверг пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы (НТИ).

По данным издания, первый экспериментальный сегмент такой сети планируется создать к 2022 году. Для него будут разработаны 10 ретрансляторов с радиусом действия в 150 км, а транспортные средства оборудуют специальными приемо-передающими устройствами. Авторы планируют, что проектируемая система будет совместима с действующими стандартами спутниковой и сотовой связи (3G, 4G и 5G). Отмечается, что такая система связи позволит также в режиме реального времени управлять беспилотниками.

Разработанный проект уже одобрен рабочей группой "Аэронет" в рамках НТИ. Сам проект претендует на грантовую поддержку Российской венчурной компании при условии вложения средств частных инвесторов. По данным источника "Известий", знакомого с деталями проекта, одна вышка на начальном этапе будет стоить около 2 млн рублей.

Как следует из презентации проекта, существующие стандарты Wi-Fi или 4G не обеспечивают стабильный доступ к интернету на скоростях 90-120 км/ч и выше, а также дальности действия более 20 км, пишет издание. Однако новые разработки позволят обеспечить связью объекты, которые перемещаются со скоростями до 1,5 тыс. км/ч.

Планируется, что к 2025 году экспериментальный сегмент удастся развернуть в Геленджике, а первый опытный район создать на направлении Москва - Адлер.

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Россия
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