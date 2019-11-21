В Эквадоре заявили, что Москва и Кито договорились ускорить реализацию совместных проектов

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 ноября. /ТАСС/. Россия и Эквадор договорились объединить усилия в работе над совместными проектами в энергетике, фармацевтике, сельском хозяйстве, добыче полезных ископаемых, а также в области информационных технологий. Об этом говорится в заявлении МИД южноамериканской республики, опубликованном по итогам завершившегося в среду в Кито 6-го заседания межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому сотрудничеству.

"Эквадор всегда был и остается надежным торгово-экономическим партнером, с которым нас связывают доверительные и взаимовыгодные отношения", - приводит внешнеполитическое ведомство слова председателя российской части МПК, руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергея Данкверта. По его мнению, в дополнение к уже существующим коммерческим потокам Москве и Кито "необходимо искать другие пути двустороннего сотрудничества и диверсификации, а также расширять сотрудничество в области инвестиций", говорится в заявлении.

Как уточнил эквадорский МИД, в рамках завершившегося заседания МПК прошли встречи четырех рабочих групп: по торгово-экономическому сотрудничеству, по стратегическим отраслям, по сельскому хозяйству, а также по науке, образованию и технологиям. Их участники договорились поддерживать постоянный контакт для оценки прогресса двусторонних отношений при подготовке очередных переговоров межправкомиссии, которые пройдут в Москве, подытожили дипломаты.

Товарооборот между Россией и Эквадором в текущем году вырос на 8% и составил $11,65 млрд. При этом в структуре российского экспорта превалируют нефтепродукты, а импорт из Эквадора представлен сельхозтоварами. В частности, Эквадор является крупнейшим поставщиком бананов на российский рынок - за 10 месяцев 2019 года объем импорта составил 1,2 млн тонн.