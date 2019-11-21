Бюджет Хабаровского края принят с дефицитом в 7,2 млрд рублей

ХАБАРОВСК, 21 ноября. /ТАСС/. Законодательная дума Хабаровского края приняла законопроект о региональном бюджете на 2020 год с дефицитом в 7,2 млрд рублей, сообщается на сайте краевого правительства в четверг.

"Всего на 2020 год, на период принятия закона во втором чтении, доходы регионального бюджета утверждены в сумме 108,2 млрд рублей, на 2021 год - 105,1 млрд рублей, на 2022 год - 106,3 млрд рублей. Расходы на будущий год утверждены в сумме 115,4 млрд рублей, на 2021 год - 111,2 млрд рублей, на 2022 год - 111,8 млрд рублей. Дефицит в 2020 году составит 7,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

После поправок, внесенных главой региона Сергеем Фургалом, доходы бюджета на следующий год предложено увеличить на 7,5 млрд рублей, 7,1 млрд рублей из них - федеральные трансферты, пояснили ТАСС в пресс-службе. В первом чтении доходы бюджета края планировались в размере более 100 млрд рублей. Всего на рассмотрение депутатов поступило 124 поправки. Изменения направлены на финансирование мероприятий по нацпроектам, повышение качества жизни населения, решение первоочередных задач по социально-экономическому развитию региона.

Бюджет края имеет социальную направленность, на эту сферу предусматривается более 64% от общего объема расходов. Значительные средства - 2,2 млрд рублей - пойдут на госпрограмму "Развитие здравоохранения Хабаровского края". Речь идет об обновлении медоборудования, продолжении строительства крупных объектов, обеспечении лекарствами населения. Также в числе приоритетных направлений поддержка семей с детьми - выплаты пособий при рождении первого ребенка и краевого материнского капитала, а также обеспечение региональной доплаты к пенсии.

Депутаты также рассмотрели вопрос о корректировке бюджета региона на 2019 год. В частности, предлагается увеличить объем доходов на 3,2 млрд рублей и установить их на уровне 115,3 млрд рублей. Расходы предлагается увеличить на эту же сумму. Средства пойдут на ежемесячную денежную выплату при рождении третьего ребенка, поддержку малого и среднего предпринимательства, софинансирование других социальных программ.

Окончательно законопроект о краевом бюджете на ближайшие три года дума примет в декабре.