Лимаренко: планирование субсидированных авиаперевозок в ДФО сократит расходы бюджета РФ

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 ноября. /ТАСС/. Планирование субсидированных авиаперевозок на Дальний Восток на срок от пяти лет позволит выстроить экономические схемы, благодаря которым значительно сократятся расходы федерального бюджета, появится возможность приобретения новой техники и привлечения квалифицированных кадров, сообщил в четверг губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в интервью телеканалу "Россия-24".

По программе субсидирования полетов на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь приобрести льготный билет в эконом-классе могут граждане России в возрасте до 23 лет, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, инвалиды и члены многодетных семей. Сейчас объемы перевозок определяются ежегодно специальным постановлением правительства РФ. Ранее глава Сахалинской области предложил планировать субсидированные авиаперевозки на Дальний Восток не на ближайший год, как это делалось ранее, а на срок от пяти лет.

"Глубина планирования должна быть не менее пяти лет. Если авиаперевозчик приходит на площадку, то он должен обязательно закупить самолеты, обучить пилотов, выстроить свои экономические схемы так, чтобы они были эффективными. Тогда субсидий [из федерального бюджета] потребуется меньше и затрат соответственно тоже. Это принципиально важно", - сообщил Лимаренко. По его мнению, при долгосрочном планировании авиаперевозчики смогут без страха приобретать новую технику и обучать кадры.

Лимаренко также считает, что в постановление правительства РФ о предоставлении субсидий для региональных воздушных перевозок по территории страны необходимо внести социально значимые маршруты. Сейчас они регламентируются только специальным приказом Росавиации. Однако, по мнению губернатора Сахалинской области, перед внесением изменений в постановление нужно сначала посоветоваться с главами регионов, так как именно они отвечают за социальные маршруты и софинансирование.

Ранее глава Минвостокразвития РФ Александр Козлов говорил, что работа по совершенствованию программы субсидирования ведется постоянно. По его словам, только в этом году совместно с Минтрансом РФ были скорректированы два постановления. "Согласен, что программы субсидирования требуют дальнейшей трансформаций, чтобы в них учитывались и потребности регионов, и авиакомпаний. И конечно, важно увеличивать горизонт планирования", - согласился тогда Козлов.

В понедельник 18 ноября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении перечня субсидируемых маршрутов воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока и обратно на 2020 год. Со следующего года число маршрутов будет увеличено со 152 до 176, а субсидия для авиаперевозчиков будет проиндексирована в среднем на 30%, что позволит поддержать цены на билеты для льготников на доступном уровне.