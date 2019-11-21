Правительство утвердило авансовый механизм субсидий фармкомпаниям

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Правительство утвердило механизмы поддержки внедрения современных технологий предприятиями фармацевтической и медицинской промышленности, сообщила пресс-служба Минпромторга, разработавшего меры.

"Новые правила предусматривают финансовое обеспечение (авансовый механизм предоставления субсидий) затрат производителей на реализацию проектов начиная со стадии НИОКР и проведения клинических исследований и испытаний до внедрения разработки в промышленное производство", - приводятся в сообщении слова главы министерства Дениса Мантурова.

Механизмы поддержки начнут работать с 2020 года.

Правила предусматривают поддержку инновационных проектов, реализация которых способствует освоению современных технологий на территории РФ.

Получатели субсидии будут определяться на основе конкурса. Основными критериями эффективности проекта установлены показатель выручки от продажи продукции, созданной в рамках проекта, и срок его реализации.