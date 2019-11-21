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Участниками форума "Оренбуржье - сердце Евразии" стали представители 12 стран

В течение двух дней в рамках форума пройдет более 30 мероприятий

ОРЕНБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Международный форум "Оренбуржье - сердце Евразии", участниками которого стали представители 12 стран и 21 региона России, открылся в четверг в Оренбурге, передает корреспондент ТАСС.

"На форуме будут рассмотрены дополнительные возможности интеграции на евразийском пространстве. Приятно, что в Оренбурге сегодня присутствуют представителя 12 стран, 21 региона России, уже сегодня на десять часов утра зарегистрировались более 3000 человек. Экспертами форума выступают более 200 сотрудников министерств и ведомств регионов, Евразийской экономической комиссии, Центрального Банка, Фонда развития моногородов", - сказал первый вице-губернатор - первый заместитель председателя правительства Оренбургской области - министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности региона Сергей Балыкин.

За два дня в Оренбурге пройдет более 30 разноплановых мероприятий. В них примут участие представители органов власти России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Армении, Польши, Италии, эксперты из Европы, представители российского и международного бизнеса, деловых организаций.

Работу на форуме участники и гости начинают с осмотра международной выставки "Национальные проекты. Инвестиционный и экспортный потенциал". Балыкин отметил, что российская инициатива вызвала высокий интерес у коллеги из Белоруссии, Казахстана и Узбекистана.

Деловые мероприятия форума условно разделены на четыре трека. Это "Новые возможности реализации потенциала Евразийской интеграции", "Стратегическое развитие регионов: реализация приоритетов национального развития", "SMART-экономика" и "Благоприятная социальная среда как основа взаимодействия стран".

Основной темой девятого Международного форума "Оренбуржье - сердце Евразии" стала "Евразийская интеграция национальных инициатив в интересах граждан". В течение двух дней в конгресс-центре мега-молла "Армада" пройдут круглые столы, мастер-классы, семинары по самому широкому спектру вопросов: роль бизнеса в реализации национальных проектов, развитие цифрового пространства, международное и приграничное сотрудничество, международная торговля, перспективы развития экономики, агропромышленный комплекс, частно-государственное партнерство, коммуникативная сфера, экология и многое другое.

Теги
РоссияОренбургская область
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