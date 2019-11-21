"Транснефть" завершила работы на трубопроводах и объектах "Дружбы"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. "Транснефть - Дружба" завершило плановые работы на магистральном нефтепроводе Куйбышев - Унеча-2, участке N 42 магистрального нефтепродуктопровода, а также на площадочных объектах. Об этом говорится в сообщении компании.

Работы проводились на территории Брянской, Тамбовской, Пензенской областей в рамках реализации программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов предприятия. Цель - повышение надежности объектов трубопроводной системы.

"Перекачка нефти и нефтепродуктов возобновлена в соответствии с графиком, трубопроводы функционируют в штатном режиме", - отмечается в сообщении.

В период плановой 72-часовой остановки транспортировки нефти и нефтепродуктов специалисты предприятия отремонтировали три запорной арматуры на линейной части нефтепровода и нефтепродуктопровода. Выполнен средний ремонт двух задвижек на нефтеперекачивающей станции (НПС) "Кижеватово" и задвижки на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Унеча". Кроме того, на ЛПДС "Унеча" проведена замена двух единиц запорной арматуры. Заменены задвижки и обратный клапан на НПС "Соседка - 2".

На НПС "Новозыбков - 1" подключены построенные технологические трубопроводы. Выполнено подключение нового участка технологического коллектора резервуара вертикального стального объемом 20 тыс. куб. м на ЛПДС "Никольское - 1".

Нефтепроводная магистраль "Дружба", созданная в 1964 году, проходит через Россию, Украину, Белоруссию, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию, Литву. "Дружба" представляет собой сеть нефтепроводов протяженностью 8,9 тыс. км, включая 3,9 тыс. км на территории РФ. Владельцем российского участка "Дружбы" является "Транснефть". Годовой объем перекаченной нефти по трубопроводам "Дружбы" составляет около 100 млн т. За рубеж по итогам 2018 года по "Дружбе" было отправлено 48,9 млн т нефти. Белорусский участок находится в собственности "Гомельтранснефти", украинский - "Укртатнафты", польский и немецкий - PERN, венгерский собственник - группа компаний MOL, словацкий - Transpetrol, чешский - Mero.