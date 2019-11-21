Хабаровский край готов к созданию единого органа госвласти по "регуляторной гильотине"

ХАБАРОВСК, 21 ноября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края готовы к созданию единого органа госвласти, ответственного за контрольно-надзорную деятельность. В правительстве уже работает управление, в ведении которого находятся сразу десять направлений контроля, сообщил в четверг ТАСС начальник главного управления регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края Андрей Коротков.

Запустить пилотный проект ранее поручил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Согласно поручению, до 15 ноября Минэкономразвития должно было представить перечень регионов, которые сами смогут создать единый орган государственной власти, ответственный за осуществление проектов по контрольно-надзорной деятельности. В перечень регионов вошли девять субъектов, включая Хабаровский край.

"В рамках поручения Дмитрия Медведева, правительство Хабаровского края выразило заинтересованность в участии реализации пилотного проекта <...> В настоящее время девятью органами исполнительной власти Хабаровского края осуществляется деятельность по 19 видам регионального контроля, из них 10 - одним органом - главным управлением регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края. Это один из немногих примеров среди субъектов РФ, когда большая часть контрольно-надзорных функций сосредоточена в одном органе", - сказал Коротков.

Управление контролируют разные направления - от жилищного надзора до перевозок пассажиров и багажа легковым такси. В мае этого года управлению переданы полномочия по лицензированию розничной продажи алкоголя. "Уже сегодня мы получаем положительные отзывы от представителей бизнес-среды и предпринимателей", - отметил Коротков.

Он добавил, что в рейтинге эффективности органов госжилнадзора регионов, который проводится Минстроем России, управление заняло первое место по итогам первого полугодия 2019 года.

По словам Короткова, создание единого органа в рамках пилотного проекта предполагает структуру под управлением одного руководителя. "Мы имеем представление, какой должна быть структура подобного органа, однако необходимо проработать все организационно-технические моменты с точки зрения эффективного управления", - сказал он, добавив, что не исключены нормативно-правовые ограничения в работе такого органа с учетом федерального и краевого законодательства. В настоящее время управление ждет алгоритмов работы от Минэкономразвития.

О реформе

Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая неофициальное название "регуляторная гильотина", предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы. Все требования к предпринимателям будут вносить в публичный реестр и пересматривать на предмет обоснованности не реже, чем один раз в пять лет. Для реализации реформы правительство разрабатывает законопроекты "Об обязательных требованиях" и "О государственном контроле (надзоре)".