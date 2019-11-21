{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Резервирование сети передачи данных позволит Ненецкому АО обеспечивать связь в регионе

Речь идет об электронной записи в поликлинику, электронных дневниках, виртуальной приемной администрации, народного контроля и геоинформации, региональных врезках цифрового телевидения

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. "Ростелеком" совместно с властями Ненецкого автономного округа (НАО) реализовал в регионе проект по резервированию сети передачи данных. Как сообщила в четверг пресс-служба администрации НАО, это позволит при повреждениях магистральной линии обеспечивать интернет-связь внутри региона.

Магистральный волоконно-оптический кабель "Ростелекома" обеспечивает абонентов НАО услугами интернета, телевидения, а также телефонной связи. Канал связи, идущий из Коми, является единственным. При его повреждении связь отсутствует.

"Резервирование сети передачи данных позволит в случае инцидентов на магистральной линии обеспечить жителям НАО, пользующимся услугами компании, бесперебойную трансляцию двадцати общедоступных телеканалов и доступ к локальным информационным ресурсам государственных учреждений региона", - говорится в сообщении.

Речь идет об электронной записи в поликлинику, электронных дневниках, виртуальной приемной администрации, порталах культуры, народного контроля и геоинформации, региональных врезках цифрового телевидения.

В дальнейшем планируется с помощью резервирования данных обеспечить возможность бесперебойного использования безналичных платежей внутри региона в случае непредвиденных ситуаций на линии связи.

Теги
РоссияАрктика сегодня
Реклама на ТАСС
Проект бюджета на 2020-2022 годы
Что нужно знать о федеральном бюджете на 2020 год. Разбираемся в цифрах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС