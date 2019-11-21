Резервирование сети передачи данных позволит Ненецкому АО обеспечивать связь в регионе

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. "Ростелеком" совместно с властями Ненецкого автономного округа (НАО) реализовал в регионе проект по резервированию сети передачи данных. Как сообщила в четверг пресс-служба администрации НАО, это позволит при повреждениях магистральной линии обеспечивать интернет-связь внутри региона.

Магистральный волоконно-оптический кабель "Ростелекома" обеспечивает абонентов НАО услугами интернета, телевидения, а также телефонной связи. Канал связи, идущий из Коми, является единственным. При его повреждении связь отсутствует.

"Резервирование сети передачи данных позволит в случае инцидентов на магистральной линии обеспечить жителям НАО, пользующимся услугами компании, бесперебойную трансляцию двадцати общедоступных телеканалов и доступ к локальным информационным ресурсам государственных учреждений региона", - говорится в сообщении.

Речь идет об электронной записи в поликлинику, электронных дневниках, виртуальной приемной администрации, порталах культуры, народного контроля и геоинформации, региональных врезках цифрового телевидения.

В дальнейшем планируется с помощью резервирования данных обеспечить возможность бесперебойного использования безналичных платежей внутри региона в случае непредвиденных ситуаций на линии связи.