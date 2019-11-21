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МТС сменит двух вице-президентов компании

Должности займут Татьяна Чернышева и Дмитрий Халин

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. МТС сменит двух вице-президентов компании, которые отвечают за цифровые решения и управление персоналом. Об этом говорится в сообщении сотового оператора.

"Должность вице-президента по управлению персоналом с 27 ноября 2019 года займет Татьяна Чернышева, а на должность вице-президента группы МТС по облачным и цифровым решениям 1 января 2020 года будет назначен Дмитрий Халин. Обе кандидатуры утверждены советом директоров в должностях членов правления ПАО "МТС", - говорится в сообщении.

Президент МТС Алексей Корня отметил, что к команде компании присоединятся новые управленцы, которые призваны развивать новые направления и укреплять позиции на действующих рынках в рамках обновленной стратегии МТС. По его словам, Халин имеет обширный опыт работы в международных IT-корпорациях в области технологий, управления продажами, развития бизнеса с партнерами, формирования стратегии и взаимоотношений с клиентами. Чернышева, по данным президента МТС, имеет не только обширный послужной список работы на руководящих позициях в российских представительствах глобальных компаний, но и собственные проекты и практики в области HR-консалтинга.

"Уверен, что высокие управленческие компетенции, знания и опыт новых топ-менеджеров станут катализатором развития новых направлений, продуктов и сервисов для наших клиентов", - сказал Корня.

Президент МТС поблагодарил нынешних вице-президентов компании - Валерия Шоржина (вице-президент по облачным и цифровым решениям) и Марию Голяндрину (вице-президент по управлению персоналом) за работу и сообщил, что коллеги приняли решение развиваться дальше за пределами компании.

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