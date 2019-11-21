Путин поздравил работников и ветеранов ФНС с профессиональным праздником

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов налоговых органов Российской Федерации с профессиональным праздником. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"От вашего добросовестного труда, компетентности и ответственности, широкого внедрения передовых технологий во многом зависит обеспечение устойчивого поступления налогов в казну государства и бюджеты регионов, создание благоприятных условий для ведения бизнеса, финансовая грамотность населения. И в целом - динамичное развитие отечественной экономики, успешная реализация государственных программ в сфере здравоохранения, образования, культуры, благополучие и качество жизни людей", - подчеркнул глава государства.

Путин также отметил, что за прошедшие годы налоговые органы страны укрепили свой потенциал, выросли в мощную, территориально разветвленную структуру, работники которой эффективно решают поставленные задачи.

День работника налоговых органов Российской Федерации ежегодно отмечается 21 ноября. Профессиональный праздник сотрудников ФНС был установлен указом главы государства от 11 ноября 2000 г. Выбор даты обусловлен тем, что 21 ноября 1991 г. президентом РСФСР Борисом Ельциным был подписан указ о создании Государственной налоговой службы.