ФНС за 10 месяцев увеличила поступления налогов в бюджет до 10,5 трлн рублей

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ за 10 месяцев 2019 года направила в федеральный бюджет 10,5 трлн рублей, что на 7,1% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил руководитель ведомства Михаил Мишустин, выступая на заседании коллегии.

"За 10 месяцев 2019 года в консолидированный бюджет РФ поступило 18,9 трлн рублей - это на 7,9%, или на 1,4 трлн рублей больше, чем за аналогичный период 2018 года. В федеральный бюджет поступило 10,5 трлн рублей с ростом на 7,1%, или на 0,7 трлн рублей", - сказал он.

Мишустин отметил, что рост поступлений продолжается, несмотря на снижение цены на нефть на 8,6%, замедление роста поступлений НДПИ до 3,4% и введение возвратного акциза для балансирования цен на нефтепродукты на внутреннем рынке.

Основной вклад в рост поступлений вносят ненефтегазовые доходы, поступления которых в консолидированный бюджет РФ выросли на 12,4%, а в федеральный бюджет - на 18%. Поступления от НДС выросли на 16,7%, до 3,5 трлн рублей, налог на прибыль организаций - на 13,5%, до 4 трлн рублей НДФЛ - на 8,4% до 3,1 трлн рублей.

В государственные внебюджетные фонды от ФНС поступило 5,6 трлн рублей, что на 9,7%, или на 495 млрд рублей больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. В Пенсионный фонд поступило 4 трлн рублей с ростом на 9%, или на 0,4 трлн рублей.