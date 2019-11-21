Комитет Госдумы одобрил налоговые поправки к проекту о поощрении и защите капиталовложений

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении поправки в Налоговый кодекс (НК РФ), подготовленные в рамках разработки законопроекта "О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в Российской Федерации". Документ был инициирован правительством РФ, он является сопутствующим базовому законопроекту о защите и поощрении капиталовложений. Комитет является соисполнителем по законопроекту.

Для обеспечения стабильных условий ведения инвестиционной деятельности законопроектом устанавливается отсрочка вступления в силу законодательных норм о налогах и сборах, предусматривающих увеличение налоговых ставок (в том числе пониженных) или отмену пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль организаций, налогу на имущество организаций, транспортному налогу и (или) земельному налогу, уплачиваемым организациями и индивидуальными предпринимателями. В частности предусматривается, что такие нормы будут вступать в силу не ранее, чем по истечении трех лет со дня официального опубликования актов и не ранее 1-го числа очередного налогового периода.

Неизменные условия

НК РФ дополняется пунктом об обеспечении неизменности законодательства о налогах и сборах для участников соглашений о защите и поощрении капиталовложений, заключенных в соответствии с законом о защите и поощрении капиталовложений Российской Федерацией, в отношении: объектов налогообложения, порядка определения налоговой базы, налоговых периодов, налоговых ставок, налоговых льгот, порядка исчисления, порядка и сроков уплаты налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций, транспортного налога и земельного налога, а также сроков уплаты и порядка возмещения НДС и перечня налогов и сборов, установленных законодательством на момент заключения соглашения.

Для участников соглашений о защите и поощрении капиталовложений, заключенных без участия Российской Федерации, неизменность налогообложения будет обеспечиваться только в части налога на имущество организаций, транспортного налога и земельного налога. Эти нормы не будут распространяться на акты, предусматривающие снижение налоговых ставок и (или) введение льгот по региональным и местным налогам, условия и сроки их применения и прекращения их действия, а также на введение новых госпошлин.

Участником соглашения о защите и поощрении капиталовложений признается организация, реализующая проект, являющаяся стороной соглашения о защите и поощрении капиталовложений, заключенного в соответствии с законом, с даты включения в соответствующий реестр сведений о заключении такого соглашения с данной организацией. Обязательным условием применения этой нормы является ведение налогоплательщиком раздельного учета сумм налогов, объектов налогообложения и налоговой базы по соответствующим налогам.

В рамках законопроекта проводится унификация порядка применения пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль организаций, установленных для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) и резидентов свободного порта Владивосток, с порядком, установленным для участников региональных инвестиционных проектов и специальных инвестиционных контрактов. В частности предусматривается, что соответствующие категории налогоплательщиков смогут применять пониженные ставки по налогу на прибыль организаций либо ко всей налоговой базе (когда доходы от деятельности на территории ТОСЭР либо свободного порта Владивосток составляют не менее 90% всех доходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций), либо к налоговой базе от деятельности, осуществляемой при исполнении соответствующего соглашения.