{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Медведев рассказал о готовности России к отопительному сезону

По словам премьера, уровень готовности энергосетей и коммунального хозяйства к отопительному сезону высокий, запасы топлива превышают норму

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Уровень готовности энергосетей и коммунального хозяйства к отопительному сезону в РФ высокий, запасы топлива превышают норму. Об этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил на заседании правительства.

"В целом уровень подготовленности энергосетей и коммунального хозяйства достаточно высокий, это показывает мониторинг, который Минстрой и Минэнерго ведут непрерывно в течение года, - сказал премьер. - Все котельные практически подготовлены, запасов топлива достаточно, по состоянию на ноябрь они превышают норму по углю практически на 20 процентов, по жидкому топливу - около 15%".

"В ближайшее время холод уже окончательно укрепится на всей территории [страны]", - отметил премьер, напомнив, что в текущем году по всей России были зафиксированы различные происшествия с энергетической инфраструктурой, в частности, была повреждена энергетическая инфраструктура в Забайкальском крае, в Иркутской области, в Дальневосточном федеральном округе. Тем не менее, по его словам, в целом энергетики восстановили энергоснабжение. "Аварийность, по большому счету, в энергетическом комплексе снижается, в последние семь лет где-то наполовину практически за счет той ремонтной деятельности, которая ведется, за счет обновления оборудования", - констатировал глава правительства. Он добавил, что та же ситуация и с тепловыми сетями.

Несмотря на неплохую готовность к новому зимнему отопительному сезону, проблемы все же остаются, отметил премьер. "Есть необходимость и более активно заниматься водоснабжением, водоотведением, ну и, конечно, модернизацией всей этой системы", - подчеркнул Медведев. Он указал членам правительства на то, что до сих пор есть регионы, где не все энергетические объекты готовы к зиме. "Поэтому обращаю внимание руководителей этих регионов, они известны, с ними в постоянном контакте находятся ведомства, нужно эти недостатки немедленно устранить", - поручил премьер. Он добавил, что также необходимо проанализировать причины неготовности и организовать контроль за поддержанием запасов топлива тепловых станций и котельных.

Медведев также напомнил властям регионов об ответственности за обеспечение 100%-ной готовности жилищно-коммунальной инфраструктуры к зиме.

"Коллеги, когда выступали, сказали, что в целом ситуация вполне контролируемая, нормальная, где-то одна ТЭЦ не работает, где-то готовность 99,8%. Но мы с вами прекрасно понимаем, что если даже одна ТЭЦ не работает, или (на местах) готовность не 100%, то это означает совсем простую вещь - в каком-то населенном пункте нет тепла, а это недопустимо", - сказал глава кабмина.

Медведев призвал "предпринять все необходимые меры, чтобы эту ситуацию выправить". "Понятно, что, прежде всего, это дело региональных и муниципальных властей. Из Москвы не накомандуешься всеми этими процессами. Мы можем оказывать материальную поддержку в случае, если это необходимо той или иной территории, в случае недофинансирования, но все ключевые решения несут региональные власти, и они должны со всей серьезностью относиться к этим проблемам", - указал премьер-министр.

Глава кабмина подчеркнул, что в России "зимы суровые, и нужно сделать все, чтобы наступивший уже отопительный сезон и зимний период все коммунальные учреждения прошли максимально эффективно". Он попросил вице-премьера Виталия Мутко следить за этим процессом.

Реклама на ТАСС
Спецпроект ТАСС взял "серебро" на премии Kantar IIB Awards
Наградой отмечена команда создателей интерактивного цифрового проекта об истории карты 16 века
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС