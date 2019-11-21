Медведев рассказал о готовности России к отопительному сезону

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Уровень готовности энергосетей и коммунального хозяйства к отопительному сезону в РФ высокий, запасы топлива превышают норму. Об этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил на заседании правительства.

"В целом уровень подготовленности энергосетей и коммунального хозяйства достаточно высокий, это показывает мониторинг, который Минстрой и Минэнерго ведут непрерывно в течение года, - сказал премьер. - Все котельные практически подготовлены, запасов топлива достаточно, по состоянию на ноябрь они превышают норму по углю практически на 20 процентов, по жидкому топливу - около 15%".

"В ближайшее время холод уже окончательно укрепится на всей территории [страны]", - отметил премьер, напомнив, что в текущем году по всей России были зафиксированы различные происшествия с энергетической инфраструктурой, в частности, была повреждена энергетическая инфраструктура в Забайкальском крае, в Иркутской области, в Дальневосточном федеральном округе. Тем не менее, по его словам, в целом энергетики восстановили энергоснабжение. "Аварийность, по большому счету, в энергетическом комплексе снижается, в последние семь лет где-то наполовину практически за счет той ремонтной деятельности, которая ведется, за счет обновления оборудования", - констатировал глава правительства. Он добавил, что та же ситуация и с тепловыми сетями.

Несмотря на неплохую готовность к новому зимнему отопительному сезону, проблемы все же остаются, отметил премьер. "Есть необходимость и более активно заниматься водоснабжением, водоотведением, ну и, конечно, модернизацией всей этой системы", - подчеркнул Медведев. Он указал членам правительства на то, что до сих пор есть регионы, где не все энергетические объекты готовы к зиме. "Поэтому обращаю внимание руководителей этих регионов, они известны, с ними в постоянном контакте находятся ведомства, нужно эти недостатки немедленно устранить", - поручил премьер. Он добавил, что также необходимо проанализировать причины неготовности и организовать контроль за поддержанием запасов топлива тепловых станций и котельных.

Медведев также напомнил властям регионов об ответственности за обеспечение 100%-ной готовности жилищно-коммунальной инфраструктуры к зиме.

"Коллеги, когда выступали, сказали, что в целом ситуация вполне контролируемая, нормальная, где-то одна ТЭЦ не работает, где-то готовность 99,8%. Но мы с вами прекрасно понимаем, что если даже одна ТЭЦ не работает, или (на местах) готовность не 100%, то это означает совсем простую вещь - в каком-то населенном пункте нет тепла, а это недопустимо", - сказал глава кабмина.

Медведев призвал "предпринять все необходимые меры, чтобы эту ситуацию выправить". "Понятно, что, прежде всего, это дело региональных и муниципальных властей. Из Москвы не накомандуешься всеми этими процессами. Мы можем оказывать материальную поддержку в случае, если это необходимо той или иной территории, в случае недофинансирования, но все ключевые решения несут региональные власти, и они должны со всей серьезностью относиться к этим проблемам", - указал премьер-министр.

Глава кабмина подчеркнул, что в России "зимы суровые, и нужно сделать все, чтобы наступивший уже отопительный сезон и зимний период все коммунальные учреждения прошли максимально эффективно". Он попросил вице-премьера Виталия Мутко следить за этим процессом.