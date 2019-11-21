Киев рассчитывает получить новый кредит МВФ до конца 2019 года

КИЕВ, 21 ноября. /ТАСС/. Украина рассчитывает договориться с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении новой кредитной программы до конца 2019 года. Об этом заявила первый заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова.

"Наш базовый сценарий - Staff Level Agreement [согласие МВФ предоставить кредит] - мы получим до конца года", - сообщила Рожкова в интервью украинскому изданию "Лига", опубликованному в четверг.

Она напомнила, что сейчас в Киеве работает миссия фонда, и она "видит прогресс, который происходит благодаря совместной работе офиса президента, кабмина и Нацбанка". Рожкова отметила, что при сотрудничестве с миссией "особых сложностей" не видит, так как на Украине "закон о незаконном обогащении принят, бюджет - тоже, анбандлинг "Нафтогаза" [разделение компании] подписан президентом, скоро будут сформированы новые независимые набсоветы госбанков, и даже по самому сложному вопросу - возврат денег, потраченных на банки-банкроты - тоже в последнее время есть прогресс".

При этом Рожкова заявила о том, что на Украине действуют некие "силы, стремящиеся сорвать" сотрудничество с МВФ. "Для нас очевидными являются попытки заинтересованных лиц, вероятно, из числа экс-владельцев банков, дискредитировать НБУ и реформы в финансовом секторе, а также препятствовать сотрудничеству с МВФ. Вокруг Нацбанка всегда разгораются "осенние обострения", но нас митинги и прочая медиаактивность уже не удивляет. Просто в стране есть люди, которые зарабатывают на том, что ситуация нестабильна, для них чем хуже, тем лучше", - пояснила она. Лучшим методом борьбы с этими силами она назвала максимально сплоченную работу НБУ с правительством, офисом президента, а также Фондом гарантирования вкладов "по возврату средств, которые государство потратило на выплаты вкладчикам банков".

Сотрудничество Украины и МВФ

Миссия МВФ 14 ноября прибыла в Киев, чтобы продолжить переговоры с властями Украины о новой программе финансового сотрудничества. В среду премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Украина продолжит сотрудничество с МВФ вне зависимости от того, какой вывод сделает миссия фонда.

Предыдущая миссия МВФ находилась на Украине с 12 по 26 сентября. Подводя итоги ее работы, официальный представитель МВФ в стране Рон ван Роден заявил, что темпы экономического роста Украины остаются низкими из-за слабой бизнес-среды, несовершенного законодательства и повсеместной коррупции. Кроме того, миссия МВФ констатировала, что сдерживающим фактором выступает также доминирование в крупных отраслях экономики неэффективных государственных предприятий или олигархов, которые сдерживают конкуренцию и инвестиции.

Действующая программа помощи "стенд-бай" была согласована Киевом и МВФ в конце декабря прошлого года. Она рассчитана на 14 месяцев и предусматривает финансовую помощь в размере $3,9 млрд. В конце декабря 2018 года Украина получила транш в размере около $1,4 млрд. Украина планировала получить в текущем году два транша по около $1,3 млрд каждый, но этого так и не произошло. Министр финансов Украины Оксана Маркарова ранее заявила, что Украина намерена завершить сотрудничество с Международным валютным фондом в 2023 году.