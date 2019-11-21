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Глава ФНС доложил Путину о борьбе с фирмами-однодневками

Количество таких фирм резко сократилось. Теперь их около 120 тысяч по всей стране, рассказал президенту Михаил Мишустин

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Борьба с фирмами-однодневками привела к тому, что их количество в РФ резко сократилось и составляет около 120 тысяч по всей стране. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

"В результате совместной работы с Росфинмониторингом, Центральным банком, коллегами из правоохранительных органов у нас уменьшается количество однодневок. Мы с вами фиксировали где-то более полугода назад исторический минимум, он еще ниже стал", - сказал Мишустин, докладывая президенту о результатах деятельности налоговых органов в текущем году.

По его словам, на сегодня общее количество компаний, которые так или иначе можно отнести к разряду фирм-однодневок, составляет около 3,2% от всех юридических лиц, которые зарегистрированы в РФ.

"Это примерно 120 тысяч. Я надеюсь, что те времена, когда вообще компании с таким агрессивным планированием, однодневки, работали в российской экономике, ушли в прошлое", - добавил глава ФНС.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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