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Якушев сообщил, что почти все муниципалитеты России готовы к осенне-зимнему периоду

По состоянию на 10 ноября более 95% объектов было готово к отопительному сезону, отметил министр строительства и ЖКХ

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Почти все муниципалитеты подтвердили готовность к осенне-зимнему периоду, сообщил в четверг министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев на заседании правительства.

Ранее он констатировал, что отопительный сезон наступил во всех субъектах РФ. По данным министра, по состоянию на 10 ноября более 95% объектов было готово к отопительному сезону.

"Всего из 2693 муниципальных образований на данный момент готовность подтверждена по 2614 муниципальным образованиям на территории РФ", - сказал министр.

Как пояснили в Минстрое, индекс готовности по России в целом составляет 98%. Наибольший индекс готовности в Северо-Западном федеральном округе: из 400 муниципальных образований готовы 399, индекс заявлен на уровне 99,7%. Наименьший - в Сибирском федеральном округе, там из 335 муниципальных образований готовы 307, индекс составляет 91,6%.

Вице-премьер Виталий Мутко в начале ноября заявлял, что объем задолженности организаций ЖКХ перед поставщиками ресурсов составляет 176,5 млрд рублей. При этом потребители задолжали за ресурсы и услуги предприятий ЖКХ 1,3 трлн рублей.

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Россия
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