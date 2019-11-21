Свыше 70 замечаний и предложений поступило в Мособлдуму по проекту бюджета Подмосковья

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Более 70 замечаний и предложений по проекту бюджета Московской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов поступило в Московскую областную думу ко второму чтению законопроекта, большинство из них были рекомендованы к принятию. Как сообщил председатель комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тарас Ефимов во время заседания депутатов Мособлдумы, проект бюджета Подмосковья принят в четверг во втором чтении.

"На заседании комитета [по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Мособлдумы] рассмотрены все поступившие замечания и предложения. В целом было 73 замечания и предложения. В обсуждении приняли участие представители губернатора Московской области, Контрольно-счетной палаты, а также приглашались авторы замечаний и предложений. Комитет предлагает 69 замечаний и предложений рекомендовать к принятию, в том числе 12 поступили от Контрольно-счетной палаты Московской области", - сказал Ефимов.

Он добавил, что два замечания, поступивших по проекту бюджета, не предусматривали внесение изменений в законопроект и носили характер запроса информации. Еще одно замечание было снято автором.

Объем доходов бюджета региона на 2020 год запланирован в размере 611,327 млрд рублей, расходов - 667,047 млрд рублей, дефицит - 55,719 млрд рублей. Общий объем доходов бюджета Московской области на 2021 год составит 649,938 млрд рублей, на 2022 год - 703,161 млрд рублей. Расходы бюджета на плановый период 2021 и 2022 годов могут составить 709,36 млрд рублей и 746,119 млрд рублей соответственно.