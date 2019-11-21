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Глава Минстроя назвал хронической проблему неплатежей за энергоресурсы в ЖКХ

Ранее вице-премьер Виталий Мутко заявил, что объем задолженности организаций ЖКХ перед поставщиками ресурсов составляет 176,5 млрд рублей

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Задолженность за энергоресурсы в сфере ЖКХ носит хронический характер. Об этом сообщил в четверг министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев на заседании правительства.

"Действительно система неплатежей сегодня, несмотря на то, что произошло уменьшение задолженности, все-таки носит хронический характер. Это постоянная работа министерства с субъектами Российской Федерации, мы будем эту работу продолжать. Потому что это одна еще из серьезнейших проблем - хроническое недофинансирование отрасли", - сказал министр, обращаясь к председателю правительства Дмитрию Медведеву.

Ранее вице-премьер Виталий Мутко заявлял, что объем задолженности организаций ЖКХ перед поставщиками ресурсов составляет 176,5 млрд рублей. При этом потребители задолжали за ресурсы и услуги предприятий ЖКХ 1,3 трлн рублей.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичЯкушев, Владимир ВладимировичРоссия
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