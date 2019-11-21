{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Московский кабельный завод установит робота для сложных и вредных работ

Он заменит четырех рабочих, выполняющих операцию по загрузке металла в плавильную печь

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Столичный производитель кабельной продукции "Москабельмет" до конца года установит на производстве нового робота-манипулятора, который позволит автоматизировать процесс подачи сырья в плавильную печь. Робот заменит четырех сотрудников, выполняющихся вредную работу, сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Промышленный робот-манипулятор Aripix A1, разработанный компанией Aripix Robotics, резидентом столичного технопарка "Мосгормаш", заменит четырех рабочих, выполняющих тяжелую, рутинную и вредную для здоровья операцию по загрузке металла в плавильную печь. Сотрудники будут переобучены и переведены на другие участки, а робот обеспечит бесперебойность и равномерность подачи сырья", - говорится в сообщении. Мощности робота позволят перемещать до 50 т металла в сутки, что значительно превышает возможности человека.

По словам главы департамента Александра Прохорова, которые приводит пресс-служба, в целом к 2024 году московские предприятия планируют вложить в цифровую трансформацию порядка 15,3 млрд рублей. "По оценкам экспертов, с помощью роботов предприятия могут до 50% сократить сроки вывода продукции на рынок, до 20% сокращаются затраты на контроль качества продукции, минимизируется время простоя оборудования и значительно повышается производительность труда", - отметил Прохоров.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
ФНС оценивает поступления в бюджет от "налога на Google" за три года в 82 млрд рублей
Глава ведомства Михаил Мишустин напомнил, что на первом этапе все иностранные производители программного обеспечения должны были платить НДС на электронные услуги
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС