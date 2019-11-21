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Голубев: Ростовская область может быть полностью газифицирована в течение пяти лет

По словам губернатора, уровень газификации региона в настоящее время составляет около 88%

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноября. /ТАСС/. Газификация Ростовской области может быть завершена в течение пяти лет, сообщил в четверг губернатор области Василий Голубев на заседании правительства региона.

"В Ростовской области есть возможность взять на себя такой план, целевую задачу - выйти на газификацию Ростовской области не к 2030 году, на полную газификацию... через пять лет", - сказал он.

По данным губернатора, сейчас уровень газификации региона составляет порядка 88%. "Показатели, которые мы имеем сегодня, они в принципе позволяют решать задачу", - отметил он.

Между "Газпромом" и правительством Ростовской области действует программа развития газоснабжения и газификации области на период до конца 2020 года. Так, в 2002-2018 годах "Газпром" построил в регионе 53 газопровода, уровень газификации региона на январь 2019 года вырос с 67,7% до 88,8%.

Теги
Голубев, Василий ЮрьевичРоссияРостовская область
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