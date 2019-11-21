Власти Ставрополья намерены сделать регион центром компетенций "зеленой энергетики"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Ставропольский край может стать центром компетенций в сфере "зеленой энергетики" после реализации проектов по строительство ветропарков и солнечных электростанций. Об этом на пресс-конференции в Москве сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

"Есть взгляд в будущее - это наша "зеленая энергетика". Мы очень хотим стать центром компетенций для "зеленой энергетики", и мы, на самом деле, им становимся. Сегодня мы видим, как минимум, 1,2 тыс. МВт производства мощностей "зеленой энергии", уверен, эти компетенции всегда будут востребованы", - сказал он.

По данным пресс-службы губернатора края, мощности в сфере ветроэнергетики к 2024 году планируют ввести компании "ВетроОГК", "Энел Россия" и "Ветропарки ФРВ". "ВетроОГК" уже начала строительство электростанции в Кочубеевском районе, и приступает к созданию объектов в Труновском районе, Ипатовском, Новоалександровском и Петровском городских округах.

Строительство первой в регионе солнечной электростанции ведет "Солар Системс", первые очереди объекта в Грачевском районе уже запущены. Инвестор планирует также строительство солнечной электростанции в Левокумском районе Ставрополья.