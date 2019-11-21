Минфин: минимальная розничная цена на сигареты должна устанавливаться отраслевым законом

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Минимальная розничная цена (МРЦ) на сигареты должна устанавливаться не Налоговым кодексом, а отраслевым законодательством. Такое мнение выразил журналистам заместитель министра финансов Илья Трунин.

"Я считаю, что это не предмет регулирования Налогового кодекса. От минимальной цены никакие налоги не считаются, а значит это регулирование другое. Это, прежде всего, задача здравоохранения установить эту минимальную цену, так как акцизной, фискальной задачи тут нет", - сказал Трунин.

Он подчеркнул, что минимальная цена на сигареты должна быть и она сейчас прописана в отраслевом законе об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма. "Она там действительно не очень эффективно определена, так как там плавающий уровень, который зависит от максимальной цены. Логично, если мы хотим обеспечить некую не очень доступную цену, чтобы вредный товар был не очень доступен людям, мы устанавливаем акцизы, а чтобы не было демпинга, устанавливается единый уровень минимальной цены", - пояснил замминистра.

Ранее депутаты Госдумы предложили внести поправки в Налоговый кодекс для введения в России единой МРЦ на сигареты. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму и опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Законопроектом предлагается, чтобы единая минимальная цена табачной продукции рассчитывалась исходя из минимального значения ставки акциза на единицу потребительской упаковки (пачку) табачной продукции и налога на добавленную стоимость, по ставкам соответствующих налогов, действующих на момент производства и (или) ввоза на территорию РФ табачной продукции.

При этом максимальная цена табачной продукции в рознице будет устанавливаться налогоплательщиком самостоятельно на единицу потребительской упаковки табачных изделий отдельно по каждой марке табачных изделий, но не ниже единой минимальной цены табачной продукции.

Авторы документа - депутаты Сергей Катасонов из ЛДПР, а также Айрат Фаррахов, Алексей Веллер, Абдулмажид Маграмов и Юрий Кобзев из "Единой России".