Власти планируют реконструировать мусоросжигательный завод на Ставрополье

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Создание современного мусоросжигательного завода в Ставропольском крае пройдет за счет реконструкции действующего предприятия. Об этом на пресс-конференции в Москве сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

"Он [мусоросжигательный завод] будет точно построен на территории нашего действующего мусоросжигательного завода ПТЭК (Пятигорский мусоросжигательный завод - прим. ТАСС) рядом с Кавказскими Минеральными Водами, который на протяжении 30 лет занимается утилизацией мусора. Мы будем его все-таки реконструировать", - сказал он.

Владимиров отметил, что вопрос реконструкции и модернизации пока нельзя назвать окончательно решенным. В частности, определяются источники финансирования - ранее планировалось сделать это за счет увеличения наценки на электроэнергию для бизнеса.

"Это, на самом деле, очень дорогое удовольствие - более 4 млрд рублей <…>, скорее всего, это будет не наценка на электроэнергию, обсуждается вопрос утилизационного сбора. Такого увеличения тарифа, наверное, никто не выдержит, там одномоментный рост по тарифу в электроэнергии на бизнес 7%, а бизнесу сегодня и так тяжело. Мы хотим, чтобы это был утилизационный сбор в большей степени", - отметил Владимиров.

В июле 2019 года спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов сообщал, что строительство современных мусоросжигательных заводов идет в Подмосковье и в Казани, заводы планируется строить также в Сочи и на Ставрополье. По данным компании "РТ-Инвест" (входит в ГК "Ростех"), которая принимала участие в конкурсе на строительство заводов на юге России, образование ТКО на территории Большого Сочи составляет порядка 387 тыс. т в год, на территории Кавминвод - 585 тыс. т.