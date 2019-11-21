{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новая система обращения с ТКО

Власти планируют реконструировать мусоросжигательный завод на Ставрополье

В настоящий момент определяются источники финансирования - ранее планировалось сделать это за счет увеличения наценки на электроэнергию для бизнеса

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Создание современного мусоросжигательного завода в Ставропольском крае пройдет за счет реконструкции действующего предприятия. Об этом на пресс-конференции в Москве сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

"Он [мусоросжигательный завод] будет точно построен на территории нашего действующего мусоросжигательного завода ПТЭК (Пятигорский мусоросжигательный завод - прим. ТАСС) рядом с Кавказскими Минеральными Водами, который на протяжении 30 лет занимается утилизацией мусора. Мы будем его все-таки реконструировать", - сказал он.

Владимиров отметил, что вопрос реконструкции и модернизации пока нельзя назвать окончательно решенным. В частности, определяются источники финансирования - ранее планировалось сделать это за счет увеличения наценки на электроэнергию для бизнеса.

"Это, на самом деле, очень дорогое удовольствие - более 4 млрд рублей <…>, скорее всего, это будет не наценка на электроэнергию, обсуждается вопрос утилизационного сбора. Такого увеличения тарифа, наверное, никто не выдержит, там одномоментный рост по тарифу в электроэнергии на бизнес 7%, а бизнесу сегодня и так тяжело. Мы хотим, чтобы это был утилизационный сбор в большей степени", - отметил Владимиров.

В июле 2019 года спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов сообщал, что строительство современных мусоросжигательных заводов идет в Подмосковье и в Казани, заводы планируется строить также в Сочи и на Ставрополье. По данным компании "РТ-Инвест" (входит в ГК "Ростех"), которая принимала участие в конкурсе на строительство заводов на юге России, образование ТКО на территории Большого Сочи составляет порядка 387 тыс. т в год, на территории Кавминвод - 585 тыс. т.

Теги
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский крайНовая система обращения с ТКО
Реклама на ТАСС
Госдума ввела штрафы до 18 млн рублей за хранение персональных данных россиян за рубежом
Документ вводит крупные штрафы для операторов, которые не выполнили предусмотренное законом требование
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС