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Спецпроект ТАСС взял "серебро" на премии Kantar IIB Awards

Наградой отмечена команда создателей интерактивного цифрового проекта об истории карты 16 века
Александр Волков, Антон Мезинов, Сабина Вахитова, Алексей Новичков, Ксения Безвиконная, Дарья Донина ТАСС
Описание
Александр Волков, Антон Мезинов, Сабина Вахитова, Алексей Новичков, Ксения Безвиконная, Дарья Донина
© ТАСС

Спецпроект ТАСС "Меркатор. О дивный плоский мир" отмечен наградой на престижной международной премии Kantar Information Is Beautiful Awards. Команда авторов проекта взяла "серебро" в номинации Maps, Places & Spaces ("Карты, места и пространства").

Церемония награждения победителей состоялась накануне вечером, 20 ноября, в Лондоне. За право получить заветную статуэтку ТАСС боролся с одним из крупнейших деловых изданий США The Wall Street Journal и международным агентством новостей Reuters.В этом году ТАСС стало единственным лауреатом среди представленных в номинациях российских СМИ.

Над "Меркатором" трудились руководитель отдела контент-продюсирования Тамара Казарина, руководитель студии инфографики ТАСС Алексей Новичков, арт-директор студии инфографики Антон Мизинов, авторы проекта Дарья Донина и Тимур Фехретдинов, редакторы Сабина Вахитова и Кристина Недкова, иллюстратор Анастасия Зотова, переводчики Андрей Старков и Филип Агион.

Кураторами проекта выступили заместитель главного редактора ТАСС Дарья Пенчилова и руководитель редакции сайта tass.ru Маргарита Головина.

Примечательно, что спецпроекты агентства уже третий год подряд становятся призерами этого конкурса: в 2017 году проект "Когда пришел Наполеон" получил "золото" в номинации "Окружающая среда и карты", а в 2018-м "Италия". История одного падения" заняла второе место в номинации "Карты, места и пространства".

"Мы получаем премию Kantar Information Is Beautiful уже в третий раз. Но ощущения – как в первый: безумная радость и гордость за команду. Уровень проектов, которые борются за награду, с каждым годом растет, и нам удается не просто ему соответствовать, регулярно попадая в шорт-листы, - мы доказываем, что на нас можно и нужно равняться", - поделилась впечатлениями Маргарита Головина.

"Три года назад ТАСС впервые отправил спецпроект на конкурс Kantar, и вот уже третий год подряд мы не остаемся без внимания экспертов и без наград. Каждый раз мы волнуемся, так как в номинациях очень серьезная конкуренция, а заветных прозрачных статуэток - всего три. В этом году мы попали в шорт-лист с двумя проектами, и это рекорд, который мы надеемся побить в будущем. Радует, что количество работ из России в итоговом списке номинантов тоже растет. Это говорит о развитии индустрии инфографики в стране", – прокомментировал Алексей Новичков.

В этом году в шорт-лист Kantar IIB Awards также вошел еще один спецпроект ТАСС – "Буран": Разбор полета", который ранее уже отмечался международными наградами. Он был представлен в категории Science & Technology, но занять призовое место в этот раз ему не удалось.

Премия Kantar IIB Awards проводится ежегодно, на ней определяются лучшие мировые проекты с точки зрения визуализации данных и искусства подачи информации.

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