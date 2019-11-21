Спецпроект ТАСС взял "серебро" на премии Kantar IIB Awards

Спецпроект ТАСС "Меркатор. О дивный плоский мир" отмечен наградой на престижной международной премии Kantar Information Is Beautiful Awards. Команда авторов проекта взяла "серебро" в номинации Maps, Places & Spaces ("Карты, места и пространства").

Церемония награждения победителей состоялась накануне вечером, 20 ноября, в Лондоне. За право получить заветную статуэтку ТАСС боролся с одним из крупнейших деловых изданий США The Wall Street Journal и международным агентством новостей Reuters.В этом году ТАСС стало единственным лауреатом среди представленных в номинациях российских СМИ.

Над "Меркатором" трудились руководитель отдела контент-продюсирования Тамара Казарина, руководитель студии инфографики ТАСС Алексей Новичков, арт-директор студии инфографики Антон Мизинов, авторы проекта Дарья Донина и Тимур Фехретдинов, редакторы Сабина Вахитова и Кристина Недкова, иллюстратор Анастасия Зотова, переводчики Андрей Старков и Филип Агион.

Кураторами проекта выступили заместитель главного редактора ТАСС Дарья Пенчилова и руководитель редакции сайта tass.ru Маргарита Головина.

Примечательно, что спецпроекты агентства уже третий год подряд становятся призерами этого конкурса: в 2017 году проект "Когда пришел Наполеон" получил "золото" в номинации "Окружающая среда и карты", а в 2018-м "Италия". История одного падения" заняла второе место в номинации "Карты, места и пространства".

"Мы получаем премию Kantar Information Is Beautiful уже в третий раз. Но ощущения – как в первый: безумная радость и гордость за команду. Уровень проектов, которые борются за награду, с каждым годом растет, и нам удается не просто ему соответствовать, регулярно попадая в шорт-листы, - мы доказываем, что на нас можно и нужно равняться", - поделилась впечатлениями Маргарита Головина.

"Три года назад ТАСС впервые отправил спецпроект на конкурс Kantar, и вот уже третий год подряд мы не остаемся без внимания экспертов и без наград. Каждый раз мы волнуемся, так как в номинациях очень серьезная конкуренция, а заветных прозрачных статуэток - всего три. В этом году мы попали в шорт-лист с двумя проектами, и это рекорд, который мы надеемся побить в будущем. Радует, что количество работ из России в итоговом списке номинантов тоже растет. Это говорит о развитии индустрии инфографики в стране", – прокомментировал Алексей Новичков.

В этом году в шорт-лист Kantar IIB Awards также вошел еще один спецпроект ТАСС – "Буран": Разбор полета", который ранее уже отмечался международными наградами. Он был представлен в категории Science & Technology, но занять призовое место в этот раз ему не удалось.

Премия Kantar IIB Awards проводится ежегодно, на ней определяются лучшие мировые проекты с точки зрения визуализации данных и искусства подачи информации.