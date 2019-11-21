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Приостановка авиасообщения с Грузией

Песков перенаправил в Минтранс вопрос о потерях авиакомпаний от запрета на полеты в Грузию

Ранее гендиректор компании "Уральские авиалинии" сообщил, что перевозчик не продал билетов на сумму 1 млрд рублей

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перенаправил в Минтранс вопрос об обеспокоенности авиакомпаний потерями из-за запрета на авиасообщение с Грузией.

"Кремль разделяет обеспокоенность за безопасность наших граждан, а все остальные вопросы - к нашему транспортному ведомству", - сказал он.

Гендиректор компании "Уральские авиалинии" ранее сообщил, что из-за запрета на авиасообщение с Грузией перевозчик не продал билетов на сумму 1 млрд рублей. Он добавил, что компания пока не получила компенсаций этих потерь от государства.

Последние авиарейсы между Россией и Грузией состоялись 7 июля. Минтранс РФ обещал рассмотреть вопрос о компенсациях авиаперевозчикам за прекращение полетов.

Отношения двух стран обострились после того, как в Тбилиси прошли акции протеста из-за участия российских депутатов в международной конференции православия. Столицу Грузии в июне текущего года захлестнули акции протеста. После этого президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну.

Теги
ГрузияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПриостановка авиасообщения с Грузией
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