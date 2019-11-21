Еврейская АО получит 312 млн рублей на решение проблем с теплоснабжением

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Еврейская автономная область (ЕАО) получит из федерального бюджета 312 млн рублей на решение проблем с теплоснабжением, сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев на заседании правительства РФ.

В первой половине ноября на всероссийском селекторном совещании о готовности к осенне-зимнему сезону вице-премьер Виталий Мутко отмечал, что ЕАО входит в число шести регионов России, которые не могут получить паспорта готовности к отопительному сезону.

"Об этом неоднократно говорилось - сложная ситуация в Еврейской автономной области. Второй год мы запускаем данный субъект в режиме чрезвычайной ситуации. Из федерального бюджета было выделено 218 млн рублей. Сегодня подготовлены документы по выделению еще 312 млн рублей. Это позволит создать необходимый запас для прохождения отопительного сезона", - сказал министр.

Ранее 25 сентября на совещании у президента России Владимира Путина с членами правительства Якушев отмечал, что одна из главных проблем в ЕАО - отсутствие централизованных поставок угля. Сообщалось, что проблемы с теплоснабжением в ЕАО возникают каждую зиму. В предыдущий отопительный сезон температура падала в домах и на соцобъектах ряда поселений из-за недостаточного запаса топлива на котельных. Причиной этого в том числе стало сложное экономическое состояние областного ресурсоснабжающего предприятия, долги населения за тепло, задолженность регионального бюджета перед энергокомпаниями.