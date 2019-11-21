В Кремле заявили, что встреча российско-швейцарской межправкомиссии планируется на декабрь

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Очередное заседание российско-швейцарской межправительственной комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству пройдет в России в декабре текущего года. Об этом говорится в материалах пресс-службы Кремля ко встрече в четверг президента РФ Владимира Путина с президентом Швейцарской Конфедерации Ули Маурером.

Данная межправкомиссия действует с 1994 года, ее 19-я сессия состоялась в Берне 4 декабря 2018 года. "Проведение следующей [сессии] намечено на декабрь 2019 года в России", - говорится в пресс-релизе. Сопредседателем комиссии с российской стороны является вице-премьер Виталий Мутко.

Как указано в материалах к переговорам президентов, товарооборот двух стран в 2018 года достиг $7,4 млрд, увеличившись по сравнению с 2017 годом на 22%. По итогам января - августа 2019 года объем двусторонней торговли составил $4,1 млрд. В структуре российского экспорта в Швейцарию основная доля поставок приходится на металлы и изделия из них, минеральные продукты, включая топливо и нефть, драгоценные камни и драгметаллы, а также на продукцию химической промышленности. Основу импорта составляет химическая продукция, машины, оборудование и транспортные средства, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, металлы и изделия из них.

Швейцария входит в число ведущих инвесторов в экономику России, занимая сейчас по этому показателю девятое место. Сумма накопленных прямых швейцарских капиталовложений в российской экономике, по данным Банка России, составила по состоянию на 1 апреля текущего года $14,9 млрд, российских в швейцарской - $16,8 млрд. В России работают более 200 предприятий с участием швейцарского капитала, в Швейцарии - порядка 350 компаний с российским участием. По данным пресс-службы Кремля, швейцарскими производителями в России создано около 42 тыс. рабочих мест.

Как отмечается в пресс-релизе, развиваются также культурные и межрегиональные связи России и Швейцарии, поддерживаются межпарламентские связи и регулярные политические контакты на высшем уровне. "Швейцария добросовестно исполняет обязанности по представительству российских интересов в Грузии", - говорится в пресс-релизе.