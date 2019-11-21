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Матвиенко видит перспективы роста российских инвестиций в молдавскую экономику

По словам председателя Совфеда, у республики есть огромный потенциал для привлечения иностранных средств

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Молдавия имеет большой потенциал для привлечения российских инвестиций, и условия для этого создаются. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече в четверг с председателем парламента Молдавии Зинаидой Гречаный в Санкт-Петербурге в рамках мероприятий Межпарламентской ассамблеи СНГ.

"Для инвесторов важна стабильная обстановка, понятные, прозрачные правила игры и хорошие межгосударственные отношения, чтобы была поддержка с той и другой стороны, чтобы были меньше риски инвестиций. Молдова имеет огромный потенциал для привлечения инвестиций, для развития. Вы создаете эти условия. Многие российские компании проявляют интерес к работе на молдавском рынке", - сказала Матвиенко.

По оценке спикера Совета Федерации, за последние годы российско-молдавские отношения существенно улучшились. "Вырос взаимный товарооборот, увеличилась активность бизнеса, деловых контактов, все больше российских регионов взаимодействуют с регионами Молдовы, мы продолжаем выстраивать наши отношения на равноправной добрососедской, взаимовыгодной основе", - отметила она.

Глава молдавского парламента подтвердила, что торгово-экономическое сотрудничество стран играет большую роль, и Молдавия особенно заинтересована в расширении беспошлинного ввоза товаров в Россию.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаМолдавия
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