Аэропорт Феникс на Хайнане впервые обслужил 1 млн пассажиров в течение года

ХАЙКОУ /Китай/, 21 ноября. /ТАСС/. Международный аэропорт Феникс в городе Санья на южном побережье южнокитайской провинции Хайнань впервые обслужил 1 млн пассажиров в течение годового отчетного периода. Об этом сообщило местное управление по вопросам туризма, культуры, телерадиовещания и спорта.

Согласно информации, опубликованной на странице ведомства в социальной сети WeChat, тем самым в 2019 году была открыта важная веха в интернационализации перевозок через этот ключевой транспортный узел региона.

"Данный результат был достигнут благодаря инициативе "Один пояс - один путь", программе создания на острове порта и зоны свободной торговли", - прокомментировали достижение власти Санья.

Как уточнили в администрации города, важную роль в этом сыграло введение в провинции Хайнань безвизового режима для граждан 59 государств. "В будущем воздушная гавань Санья продолжит уделять внимание развитию международных авиаперевозок, постоянно повышать качество услуг и безопасность полетов", - отметил официальный представитель аэропорта Феникс, подчеркнув, что в дальнейшем планируется осуществлять стратегическое сотрудничество со все большим числом авиаперевозчиков мира.

В последние годы Санья постоянно создает новые маршруты воздушных перевозок. Согласно официальной статистике, аэропорт Феникс принимает порядка 40 международных авиарейсов, обеспечивая прямое сообщение более чем с 30 городами, из них около 20 относятся к регионам с русскоязычным населением. В 2019 году этот южнокитайский курорт открыл прямые воздушные маршруты в Благовещенск, Жуковский, Казань, Томск, Уфу и Южно-Сахалинск.