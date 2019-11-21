Ростех показал на выставке в ОАЭ новую систему противодействия беспилотникам

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Концерн "Автоматика" (входит в госкорпорацию "Ростех") впервые представил инозаказчикам на авиасалоне "Дубай эйршоу - 2019" (Dubai Airshow 2019) новейший комплекс противодействия беспилотникам "Рубеж-Автоматика". Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе госкорпорации.

В Ростехе пояснили, что одной из ее ключевых особенностей является "интеллектуальная" система управления, которая может обнаруживать и нейтрализовать дроны без участия человека. Систему можно использовать в полевых и городских условиях и размещать на открытых наземных площадках, на крышах зданий или сооружений.

"Комплекс легко транспортируется, время его развертывания и свертывания не превышает пяти минут. В состав комплекса входят средства радиолокационного и оптико-электронного обнаружения, радиотехнической разведки и адаптивные средства радиоэлектронного подавления", - уточнили в пресс-службе.

"В передовых комплексах, таких как "Рубеж-Автоматика", используются "интеллектуальные" технологии, минимизирующие роль человека и человеческий фактор. Они основаны на уникальных алгоритмах, которые при условии адаптации комплексов к особенностям объектов не нарушают работу окружающего коммуникационного и навигационного оборудования, поэтому могут безопасно использоваться в аэропортах, в городских условиях, на высокотехнологичных промышленных объектах. На выставке в Дубае эта разработка презентуется впервые", - приводят в Ростехе слова исполнительного директора госкорпорации Олега Евтушенко.

Он отметил, что сентябрьские атаки на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии продемонстрировали угрозу, которую несут беспилотники не только для военных, но и для промышленных и гражданских объектов. "Понимая существующую потребность, наши предприятия предлагают большую линейку средств борьбы с дронами различного спектра действия и ведут новые разработки в этой сфере", - добавил Евтушенко.

Кроме того, предприятия Ростеха представили на "Дубай эйршоу - 2019" линейку средств радиоэлектронной борьбы объектовой защиты от дронов. Среди них "Сапсан-Бекас", "Купол-ПРО", "Пищаль-ПРО" и другие.

О выставке

В Ростехе сообщили, что разработками корпорации вызвали интерес представителей наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, Министерства обороны ОАЭ а также администрации аэропорта Дубай. Кроме того, обсуждалась возможность поставки этих систем военным, полиции, Министерству энергетики и промышленности ОАЭ и представителям топливо-энергетического комплекса страны.

Dubai Airshow 2019 проходит с 17 по 21 ноября в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты). "Рособоронэкспорт" выступает на выставке организатором единой российской экспозиции, общая площадь которой составляет более 750 кв. метров. Кроме Ростеха и "Рособоронэкспорта" свою продукцию представляют восемь ведущих российских холдингов, выпускающих вооружение и военную технику, в том числе Объединенная авиастроительная корпорация, "Вертолеты России", Объединенная двигателестроительная корпорация, НПО "Высокоточные комплексы", концерн ВКО "Алмаз-Антей", холдинг "Швабе" и другие.