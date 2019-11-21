Химзавод на Ставрополье построят после одобрения экологами и общественностью

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Завод по производству нитроцеллюлозы на Ставрополье построят только в случае одобрения его экологами и общественности, сообщил в четверг журналистам губернатор края Владимир Владимиров.

В правительстве региона сообщали ранее, что компания "Химинвест" планирует построить в городе Лермонтов завод по производству нитроцеллюлозы. Объем инвестиций в строительство импортозамещающего предприятия составит около 6,3 млрд рублей. На нем будет создано 160 рабочих мест.

"Ни один завод не будет построен без экологической экспертизы и соответствующего общественного обсуждения, - сказал губернатор. - Против завода может сказать экологическая экспертиза, потому что ее еще не было, мы еще к ней не подготовились совершенно. И если будут какие-либо ограничения по этому заводу, конечно же, он не будет построен на территории Ставропольского края".

Владимиров отметил, что к настоящему времени работы по проекту не ведутся. "Никакого строительства не ведется и даже проектирование еще не ведется", - добавил он.

По его словам, завод мог бы помочь решить проблему с нехваткой рабочих мест в Лермонтове. "Мы на самом деле понимаем, что этот завод сегодня с одной стороны краю нужен. (...) Это рабочие места, это зарплаты, это вложение в город. Я уверен, что, если мы сможем экономический потенциал города поднять, мы сможем решить самую главную проблему Лермонтова - отсутствие рабочих мест", - сказал глава региона.

В социальных сетях сообщается, что экологи и инициативная группа жителей Кавминвод начали сбор подписей против строительства завода.