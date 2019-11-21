Эксперты: вызвавшая критику Дурова уязвимость не повод отказываться от WhatsApp

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Уязвимость в мессенджере WhatsApp, вызвавшая критику со стороны создателя Telegram Павла Дурова, уже устранена, а обнаружение подобных ошибок вовсе не является поводом удалять приложение. Таким мнением поделились с ТАСС в четверг эксперты в сфере кибербезопасности.

"Различные ошибки могут содержаться в абсолютно любом программном обеспечении, и их будут периодически находить. Такая ситуация - вовсе не повод паниковать и сразу удалять мессенджер со своего смартфона. Пользователям достаточно просто обновить его, что стоит делать регулярно со всеми приложениями на телефоне", - пояснил антивирусный эксперт "Лаборатории Касперского" Виктор Чебышев.

По его словам, как и во многих других случаях, уязвимость нашел исследователь, сообщивший о ней разработчику, который устранил ее еще в сентябре.

С этим согласился и заместитель руководителя лаборатории компьютерной криминалистики и исследования вредоносного кода компании Group-IB Сергей Никитин. "Любое популярное программное обеспечение является мишенью для поиска уязвимостей. И чем более оно популярно, тем чаще их находят", - отметил он.

При этом Никитин напомнил, что WhatsApp не впервые попадает в центр внимания из-за найденных в нем ошибок. "Тут важно, насколько быстро эти уязвимости исправляются и какой ущерб они успевают нанести. Уязвимым может оказаться любой мессенджер, и очень хорошо, если у разработчиков мессенджера есть bug bounty программа, которая поощряет поиск уязвимостей и выплату вознаграждений за их нахождение", - добавил он.

Руководитель группы исследований безопасности мобильных приложений Positive Technologies Николай Анисеня в беседе с корреспондентом ТАСС посоветовал концентрироваться на том, как защитить свой смартфон в целом, а не волноваться по поводу отдельных программ. "Нужно не забывать, что сегодня самый популярный способ атаки на пользователей мобильных устройств - это мобильные трояны, установленные самими пользователями. Поэтому лучше обновлять операционную систему устройства и скачивать приложения только из официальных маркетплейсов", - добавил эксперт.