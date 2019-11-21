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Госдума рекомендует кабмину увеличить финансирование села при получении допдоходов

Также депутаты рекомендуют выделить дополнительные средства музею-заповеднику "Горки Ленинские"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла постановление о принятии закона о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, где, в частности, содержится рекомендация правительству в случае поступления дополнительных ненефтегазовых доходов направить их на госпрограмму по развитию сельских территорий.

"Рекомендовать правительству РФ в случае поступления дополнительных ненефтегазовых доходов федерального бюджета рассмотреть вопрос об увеличении бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных на реализацию государственной программы РФ "Комплексное развитие сельских территорий", - говорится в тексте постановления.

Госдума также рекомендует правительству РФ в ходе исполнения федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов рассмотреть вопросы о выделении бюджетных ассигнований на приобретение жиля гражданам, выезжающим из закрытых до 1 января 2012 года населенных пунктов, находящихся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; об увеличении средств субсидий бюджетам субъектов РФ для предоставления жилья детям-сиротам и детям по договорам найма специализированных жилых помещений, с учетом выделения таких средств в первую очередь регионам с низким уровнем социально-экономического развития.

Кром того, депутаты рекомендуют выделить дополнительные средства музею-заповеднику "Горки Ленинские" в рамках госпрограммы РФ "Развитие культуры" и мероприятий по реновации федеральных учреждений отрасли культуры национального проекта "Культура".

Также нижняя палата парламента поручила комитетам по бюджету и налогам, по энергетике и по экономической политике совместно с правительством подготовить предложения, направленные на безусловное выполнение поручений президента РФ от 5 ноября 2019 года о развитии Северного морского пути и реализации проекта "Арктик СПГ - 2" в рамках диверсификации поставок сжиженного природного газа по рынкам сбыта, включая создание объектов инфраструктуры, необходимых для увеличения грузопотока до 80 тонн по восточному маршруту Северного морского пути к 2024 году и своевременного вывоза продукции, производимой в рамках реализации проекта "Арктик СПГ - 2", а также предложения по строительству терминала "Утренний" в морском порту Сабетта, реконструкции морского канала Обской губы и строительству морских перегрузочных комплексов в Камчатском крае и Мурманской области.

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