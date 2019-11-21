Reuters: ОПЕК+ может продлить ограничения на добычу нефти до июня 2020 года

ТАСС, 21 ноября. ОПЕК+, вероятно, продлит существующие ограничения на добычу нефти до июня 2020 года. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в ОПЕК.

Такое решение может быть принято в ходе встречи стран ОПЕК+, которая пройдет в Вене 5-6 декабря текущего года.

"У нас есть два сценария: либо мы встретимся в декабре и продлим существующие ограничения до июня, либо отложим решение до начала следующего года, встретимся раньше марта, чтобы проанализировать рынок, и продлим ограничения до середины года", - сообщил источник в ОПЕК. "Более вероятно, что мы продлим соглашение в декабре, чтобы дать позитивный сигнал рынку. Саудовская Аравия не хочет падения цен на нефть, она хочет стабилизировать цены из-за IPO Saudi Aramco", - добавил он.

Страны ОПЕК+ на заседании 1 июля согласовали решение о продлении ограничения добычи нефти до марта 2020 года. Действующая договоренность предполагает общее сокращение добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, из которых на страны ОПЕК приходится 812 тыс. баррелей в сутки и 383 тыс. баррелей - на страны "не ОПЕК".