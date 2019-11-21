Проект бюджета Перми на ближайшие два года принят в первом чтении

ПЕРМЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Депутаты Пермской городской Думы приняли в первом чтении проект бюджета города на ближайшие два года, согласно которому большая часть средств будет направлена на реализацию национальных проектов и подготовку к 300-летию Перми.

"На пленарном заседании гордумы в первом чтении принят проект бюджета города на 2020-2022 годы. Глава Перми Дмитрий Самойлов подчеркнул, что главный финансовый документ ориентирован на реализацию нацпроектов и подготовку к 300-летию Перми", - сообщила в четверг пресс-служба администрации города.

По словам мэра Перми Дмитрия Самойлова, слова которого приводятся в сообщении, городской бюджет сохранит сбалансированность и социальную направленность. "Доходы в 2020 году увеличатся на 10 млрд рублей, что позволит решить важную задачу по переселению граждан из аварийного жилья, а также обновить подвижной состав общественного транспорта, продолжить благоустройство города", - цитирует пресс-служба Самойлова.

По данным городской администрации, доходы в 2020 году увеличатся почти до 38 млрд рублей, а расходы составят более 39 млрд рублей, в 2021 доходы составят 41 млрд рублей, расходы - 41,4 млрд рублей. В 2022 году - 40,4 млрд рублей и 41 млрд рублей соответственно. В новом бюджете финансовая поддержка из краевого и федерального бюджета увеличится с 11,6 млрд рублей в текущем году до 16,9 млрд рублей в 2020 году. Инвестиции в бюджет вырастут с 4,8 млрд рублей в 2019 году до 9,3 млрд рублей в 2020 году. Средства будут направлены на строительство пяти детских садов - в Мотовилихинском, Кировском и Дзержинском районах, новые корпуса девяти школ, строительство двух бассейнов, лыжероллерной трассы, строительство и реконструкцию автомобильных дорог, реконструкцию Дворца молодежи, а также на переселение граждан из аварийного жилья.

Кроме того, мэрия планирует заняться благоустройством скверов, парков и центральных улиц Перми - Ленина, Петропавловской, Комсомольского проспекта, завершить работы на набережной Камы, обновить подвижной состав общественного транспорта и трамвайные пути, завершить реконструкцию улиц Героев Хасана и Революции, Карпинского, Маршала Жукова, Плеханова, площади Восстания, строительство улицы Крисанова. Кроме того, в 2020 и 2021 годах из городского бюджета планируется направить 50 млн рублей на предоставление многодетным семьям единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка.

Бюджет 2019 года

Доходы городского бюджета на 2019 год запланированы в объеме 27,6 млрд рублей, расходы бюджета - 28 млрд рублей. В бюджете заложен небольшой, безопасный уровень дефицита - в объеме около 400 млн рублей. Он обусловлен увеличением расходов капитального характера

Пермь - крупнейший город Западного Урала с населением более 1 млн человек, расположен на берегу реки Камы. В 2023 году Пермь отметит 300-летие со дня основания, указ о праздновании подписан президентом РФ Владимиром Путиным.