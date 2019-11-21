Предложение о создании лоукостера для Дальнего Востока направят в правительство РФ

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Сенатор от Амурской области Иван Абрамов предложил включить идею по созданию лоукостера для Дальнего Востока в нацпрограмму развития региона. В начале следующей недели соответствующая инициатива будет направлена в правительство РФ, сообщил он ТАСС.

В четверг газета "Известия" сообщила, что в России может появиться государственный лоукостер, специализирующийся на дальневосточном направлении. Об этом "Известиям" рассказали в комитете Совета Федерации по экономической политике. По данным издания, в Минтрансе идею сенаторов в целом поддержали.

"Сейчас мы работаем над обращением, в понедельник направим его в правительство. Мы предлагаем, чтобы лоукостер был создан в рамках национальной дальневосточной программы", - сказал Абрамов.

Он добавил, что вопрос транспортной доступности остается одним из главных для Дальнего Востока. Как считает сенатор, в первую очередь, лоукостер должен обеспечить дальневосточников доступными перелетами в центральную часть России, но в дальнейшем он может выполнять и рейсы внутри ДФО. По его мнению, лоукостер может быть создан как отдельная авиакомпания или на базе одной из существующих.

Сенатор отметил, что на первом этапе авиакомпании будет достаточно парка в десять самолетов, для создания лоукостера может потребоваться около 10 млрд рублей. По его словам, важно, чтобы этот проект поддержало государство. "Если бы такая компания могла существовать сама по себе, без поддержки, она бы уже работала. Но это же не коммерческие перевозки, а социальная поддержка населения", - отметил он.

Разработка нацпрограммы

По итогам заседания президиума Государственного совета, состоявшегося 4 сентября, президент РФ Владимир Путин одобрил подходы к формированию национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года и поручил правительству РФ доработать и представить к утверждению соответствующий проект указа.

По предварительным расчетам Минвостокразвития на июнь 2019 года, финансирование нацпрограммы из всех источников должно составить порядка 11 трлн рублей. При этом из федерального бюджета предполагалось вложить почти 2,3 трлн рублей. Около 8,4 трлн рублей должны поступить из внебюджетных источников, еще почти 260 млрд рублей составят средства консолидированных бюджетов субъектов РФ.

Программа определяет цели и основные направления социально-экономического развития Дальнего Востока как национального приоритета России. Документ должен обеспечить темпы экономического роста, превышающие в полтора раза среднее значение по стране, повышение качества жизни населения Дальнего Востока до уровня выше среднероссийского, а также остановку миграционного оттока.