На Ставрополье 20% курсбора намерены направлять на чистоту городов

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Власти Ставропольского края намерены направлять 20% средств от курортного сбора в 2020 году на поддержание чистоты в городах, сообщил в четверг журналистам губернатор Владимир Владимиров.

"Эксперимент, который начался в 2018 году и связан с курортным сбором, имеет огромный эффект: мы уже 11 объектов построили. На 2020 год мы приняли решение о том, что 20% суммы курортного сбора будем отдавать на содержание объектов, которые мы построили, и на чистоту в городах", - сказал глава региона.

Владимиров рассказал, что по итогам 2019 года сумма средств, собранных от курортного сбора, может составить порядка 300 млн рублей. Он добавил, что 70% средств будет идти на строительство новых объектов.

По словам губернатора, в настоящее время в Кавказских Минеральных Водах ведется строительство объектов санаторно-курортной инфраструктуры на 40 площадках.

В июле 2017 года в России был принят закон о курортном сборе, который предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. На Ставрополье сбор введен в четырех городах-курортах: в Ессентуках, Железноводске, Кисловодске и Пятигорске.

Модернизация санаториев

По словам губернатора, большинству действующих в регионе санаториев требуется модернизация и капитальный ремонт.

"Нужна государственная программа поддержки этих вложений (в модернизацию и ремонт санаториев): льготное кредитование, компенсация части затрат, и хотелось бы, чтобы эту программу приняли. Мы оцениваем от 11 до 14 млрд рублей объем (необходимой) помощи", - отметил Владимиров.