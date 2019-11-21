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В КЧР открылся новый четырехполосный мост через Большой Ставропольский канал

Ввод моста позволит устранить очаг аварийности на транспортной развязке в 100 метрах от моста

ЧЕРКЕССК, 21 ноября. /ТАСС/. Современный четырехполосный мост через Большой Ставропольский канал, который соединит курорты "Архыз" и "Домбай" с Кавказскими Минеральными Водами, открылся в Карачаево-Черкесии. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба компании Упрдор "Кавказ".

"В Карачаево-Черкесии введен в эксплуатацию мостовой переход через р. Большой Ставропольский канал. Старый двухполосный мост не справлялся с существующими транспортными нагрузками, поэтому на его месте построили новый. Это однопролетный металлический мост под четыре полосы движения и автоподходы к нему общей протяженностью 600 метров", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что длина нового моста составляет 65,5 метров, ширина проезжей части 15,5 метров. Дорожное покрытие состоит из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона, откосы укреплены монолитным бетоном. Ввод моста позволит устранить очаг аварийности на транспортной развязке в 100 метров от моста. Дорожники установили больше 900 метров ограждения, 500 метров линий освещения и новые дорожные знаки, также установлено более 60 тротуаров и автобусная остановка. Помимо строительных работ, дорожники обустроили очистные сооружения, посадили многолетнюю траву и выпустили в канал больше 2,5 тыс. мальков осетра.

Строительство моста началось в мае 2018 года, почти за год дорожники построили правую часть моста, затем открыли движение по двум полосам. После чего начался демонтаж существующего моста и строительство второй стороны нового.

Трасса А-165 "Лермонтов - Черкесск" ведет от курортов Кавказских Минеральных вод к столице Карачаево-Черкесии, а также к международным центрам отдыха - Домбаю, Теберде и Архызу. Среднесуточная интенсивность движения по трассе составляет до 25 тыс. автомобилей. По расчетам специалистов, к 2023 году этот показатель достигнет 32 тысяч.

Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
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