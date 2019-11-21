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Всемирная конференция по каучукам пройдет в декабре в Хайкоу

В конференции примут участие свыше 700 экспертов из 25 стран

ХАЙКОУ /Китай/, 21 ноября. /ТАСС/. Пятнадцатая международная конференция по каучукам пройдет в середине декабря в городе Хайкоу - административном центре южной китайской провинции Хайнань. Как сообщила газета "Чайна дейли", этот симпозиум впервые состоится в Китае.

В конференции в Хайкоу примут участие свыше 700 экспертов из 25 стран - производителей каучука. Они обсудят стратегию развития отрасли, которая окажет влияние на мировой рынок каучука и изделий из резины, а также рассмотрят инновационные подходы в производстве и вопросы внедрения передовых технологий.

Ранее Всемирная конференция по каучукам проводилась во Вьетнаме, Камбодже, Малайзии, Шри-Ланке, других странах и регионах мира.

Китай входит в число крупнейших производителей натурального каучука, при этом Хайнань - одна из стратегических областей его производства. Площадь посадки каучуковых деревьев на острове превышает 54 тыс. га. По данным Министерства сельского хозяйства и деревни КНР, объем производства каучука на Хайнане в 2018 году достиг 360 тыс. тонн, что составило 42% от общего объема производства Китая.

Теги
Хайнань
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