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Трамп предложил Apple принять участие в создании 5G в США

Президент заявил, что у компании есть все необходимые для этого средства и технологии

ТАСС, 21 ноября. Президент США Дональд Трамп предложил корпорации Apple и ее главе Тиму Куку принять участие в создании инфраструктуры для работы телекоммуникационных сетей пятого поколения (5G) в Соединенных Штатах. Об этом глава государства в четверг написал в своем Twitter.

"Во время моего вчерашнего визита в Остин, Техас, <...> я попросил Тима Кука посмотреть, сможет ли он задействовать Apple в создании 5G в США. У них есть все для этого - деньги, технологии, видение и Кук!" - отметил Трамп.

В среду американский президент посетил в Остине принадлежащее Apple предприятие по сборке компьютеров.

5G - пятое поколение технологий передачи данных, предусматривающее гораздо большую по сравнению с четвертым поколением пропускную способность.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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