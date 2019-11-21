Владимиров: начало полетов "Победы" в Ставрополь позволит снизить цены на авиабилеты

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Запуск рейсов авиакомпании "Победа" через аэропорт города Ставрополя позволит снизить стоимость авиабилетов. Такое мнение высказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

"Нужна "Победа", для того, чтобы сбить цены в городе Ставрополе. Мы очень боремся, мы сейчас хотим завести к себе "Победу", потому что сейчас средний билет стоит 16-18 тыс. рублей - это очень сложные цены для людей - за два часа полета платишь сумасшедшие деньги [при перелете в Москву]. Поэтому, конечно, мы хотим, чтобы "Победа" пришла к нам, и будем этого добиваться", - сказал он.

Для того, чтобы авиакомпания запустила рейсы в Ставрополь, по мнению губернатора, необходима модернизация аэропорта города.

"Аэропорт Ставрополя - в следующем году начнется его модернизация. Мы планируем, что вместе с проведенными работами это будет около 1,7 млрд рублей, сегодня проектирование заканчивается. Мы также планируем, что в 2021 году мы будем заканчивать модернизацию, связанную со взлетно-посадочной полосой, потому что нам необходимо для увеличения объема перевозок обновлять полосу и принимать крупные самолеты", - пояснил Владимиров.

Он также отметил, что в следующем году начнется реконструкция аэропорта Минеральные Воды, на первый этап которой планируется направить 3 млрд рублей.