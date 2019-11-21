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Дорожный фонд Ставрополья увеличится до 17 млрд рублей

В этом году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" регион получил 860 млн рублей

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Дорожный фонд Ставропольского края, который по итогам 2019 года ожидается на уровне 12,5 млрд рублей, в 2024 году вырастет до 17 млрд рублей, сообщил в четверг губернатор региона Владимир Владимиров.

"Президентом РФ принято решение об увеличении объемов дорожных фондов за счет увеличения нормативов отчисления с акцизов на горюче-смазочные материалы на регионы до 100%. В 2024 году мы дополнительно в свой дорожный фонд получим еще как минимум 6 млрд рублей", - сказал он. "В 2013 году наш дорожный фонд составлял 4,7 млрд рублей. В 2019 году мы закончим на цифре около 12,5 млрд рублей. <…> В 2024 году мы должны подойти вплотную... к 16,5-17 млрд рублей", - отметил губернатора.

Владимиров рассказал, что в текущем году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" регион получил 860 млн рублей. "В будущем году мы получим 1 млрд 14 млн - это мы полностью направляем на развитее двух агломераций: Пятигорской и Ставропольской", - добавил губернатор.

По его словам, в 2019 году в Ставрополье будет обновлено 111 км дорог. К 2024 году предполагается увеличить долю автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 77,6%.

Согласно планам нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги", передача субъектам РФ 100% доходов от акцизов на ГСМ планируется в 2024 году. Согласно паспорту нацпроекта, в 2019 году регионы будут получать до 58,1% от норматива, в 2020 году - до 66,6%, в 2021 году - до 74,9%, в 2022 году - до 83,3%, в 2023 году - до 91,6%. По оценке кабинета министров, в результате в 2024 году бюджеты субъектов РФ получат дополнительно 355,2 млрд рублей.

Теги
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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