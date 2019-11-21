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Продукция 13 предприятий Чувашии вошла в реестр национальной системы сертификации

Тестирование в испытательной лаборатории прошли производители, занимающиеся мукомольной и водочной продукцией

ЧЕБОКСАРЫ, 21 ноября. /ТАСС/. Продукция 13 предприятий из Чувашии вошла в реестр национальной системы сертификации (НСС), сообщил журналистам в четверг глава республики Михаил Игнатьев на открытии XV Межрегионального форума "Стратегия и практика успешного бизнеса" в Чебоксарах.

"В 2018 году республикой поддержан проект Национальной системы сертификации. НСС - одно из направлений борьбы с фальсифицированной продукцией, в 2019 году продукция 13 производителей уже внесена в государственный реестр", - сказал Игнатьев.

По данным пресс-службы главы региона, тестирование в испытательной лаборатории прошли товаропроизводители республики, занимающиеся мукомольной и водочной продукцией. Все товары промаркированы QR-кодом, который можно просканировать покупателям в магазине и получить всю необходимую информацию о них.

"Я благодарен руководителям организаций, которые включились в эту программу. Они не стоят на месте, риски берут на себя, смело двигаются вперед, поэтапно, пошагово для того, чтобы в этой конкурентной среде работать и завоевывать новые рынки", - уточнил глава республики.

Добровольная национальная система сертификации (НСС) была создана по приказу Росстандарта и запущена в пилотном режиме в конце 2016 года. Ее цель - добиться доверия потребителей к продукции, соответствующей требованиями национальных стандартов, и повысить конкурентоспособность российских товаров и услуг на внешних и внутренних рынках.

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