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Экспорт Ставрополья в 2024 году вырастет до $2,5 млрд

Около $1,1 млрд придется на экспорт продукции сельского хозяйства

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Объем сельскохозяйственной и промышленной продукции, отправляемой на экспорт из Ставропольского края, в 2024 году должен составить $2,5 млрд. Об этом сообщил в четверг журналистам губернатор региона Владимир Владимиров.

"В 2024 году Ставропольский край должен увеличить объем экспорта продукции до $2,5 млрд", - сказал он. По словам губернатора, из указанной суммы порядка $1,1 млрд придется на экспорт продукции сельского хозяйства.

По итогам 2019 года поставки за рубеж продукции сельхозназначения ожидаются на уровне $386 млн, промышленности - $500 млн.

"Мы планируем увеличивать производство мяса птицы. <…> Мы принимаем программу орошения, которая позволит нарастить объемы продукции, которую мы, наверное, никогда не производили: садоводство, хлопководство. Мы очень хорошо видим объемы производства... зерна, и это тоже является нашим экспортным потенциалом", - сказал Владимиров.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.

Теги
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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