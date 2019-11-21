Масло и овощные маринады: как стать лучшим экспортером среди аграриев

"Российский экспортный центр" (РЭЦ) назвал победителей премии "Экспортер года" в агропромышленном секторе. Среди представителей крупного бизнеса победил "Нижегородский масложировой комбинат" (НМЖК). Премию для малого бизнеса получил производитель овощной консервации "Плодоимпорт", известный по бренду "Дядя Ваня" (Uncle Vanya).

Большой бизнес по-нижегородски

НМЖК поставляет продукцию в 18 стран. Это страны СНГ, Ближнего Востока, Великобритания, Германия, Дания, Китай и США. За прошлый год на экспорт пошло более 300 тыс. тонн товаров. Среди них подсолнечное масло, соусы, маргарин и мыло. Он ставит перед собой цель к 2024 году нарастить ежегодный показатель до 1 млн тонн. В отдельных категориях товаров доля экспорта доходит до 70%.

Российский производитель не только ищет новые рынки для сбыта своей продукции, но и готов предложить партнерам готовые решения прямо сейчас. НЖМК первым в России получил сертификацию "Листок жизни" для прессового масла, и это позволяет работать в нише экологически чистых товаров за рубежом. Особенно высок спрос на экологичные продукты в Китае, где потребители часто не доверяют местным производителям, а российское масло ценится как продукт премиального качества. Также НМЖК производит маргарины Margo в линейке Clean Label. Они сделаны по патентованной технологии из трех ингредиентов: воды, масла и натурального ароматизатора. Эти маргарины продаются в сегменте B2B. Их покупают те, кто ценит экологичные продукты и хочет соответствовать моде на здоровое питание.

Чтобы нарастить экспорт в страны Средней Азии, компания развивает собственный бренд «Альпийский луг» и предлагает готовое решение для тех зарубежных клиентов: например, поставки продукции собственного производства (соусов, кетчупов, майонезов и др.) для торговой марки зарубежной компании. НМЖК экспортирует свою продукцию более 15 лет и видит в этом одно из стратегических направлений работы. В частности, она участвует в национальном проекте "Экспорт продукции АПК", который предполагает рост экспорта масложировой продукции через пять лет в 2,5 раза в долларовом выражении. Успехи НМЖК отметил генеральный директор РЭЦ Андрей Слепнев: "Масложировая отрасль - одна из тех, на которую делается ставка по наращиванию объема аграрного экспорта".

Сейчас НМЖК интересуется растущими рынками Китая, Индии, Средней Азии и Ближнего Востока. Продукция и производство НМЖК соответствуют не только российским, но и международным стандартам качества, такими как FSSC, GMP, AIB - это нужно и для работы с российскими партнерами, и создает дополнительное преимущество на экспортных рынках. Они помогают не только торговать за рубежом, но и работать с российскими партнерами.

Председатель совета директоров группы компаний "НМЖК" Николай Нестеров доволен поддержкой РЭЦ в субсидировании логистических затрат и предоставлении рыночной аналитической информации. "Это важнейшие тактические шаги, которые позволили многим предприятиям начать экспортные продажи. Возможный дальнейший шаг - системное внимание к стратегическим проектам и обеспечение поддержки развития портовой инфраструктуры", - говорит Нестеров. НМЖК поставляет свою продукцию большими партиями (до 500 железнодорожных цистерн), поэтому для него принципиальны вопросы логистики. Крупные экспортеры вынуждены работать в условиях, когда больших морских портов в стране мало, их инфраструктура малопригодна для поставленных задач, но товар в таком объеме нельзя перевезти другим способом.

Нестеров считает, что для роста экспортных проектов в России важна государственная поддержка и развитие долгосрочных партнерств со странами-импортерами российской продукции, основанных на экспертизе и видении развития рынка.