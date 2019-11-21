Масло и овощные маринады: как стать лучшим экспортером среди аграриев

"Российский экспортный центр" (РЭЦ) назвал победителей премии "Экспортер года" в агропромышленном секторе. Среди представителей крупного бизнеса победил "Нижегородский масложировой комбинат" (НМЖК). Премию для малого бизнеса получил производитель овощной консервации "Плодоимпорт", известный по бренду "Дядя Ваня" (Uncle Vanya).
Большой бизнес по-нижегородски
НМЖК поставляет продукцию в 18 стран. Это страны СНГ, Ближнего Востока, Великобритания, Германия, Дания, Китай и США. За прошлый год на экспорт пошло более 300 тыс. тонн товаров. Среди них подсолнечное масло, соусы, маргарин и мыло. Он ставит перед собой цель к 2024 году нарастить ежегодный показатель до 1 млн тонн. В отдельных категориях товаров доля экспорта доходит до 70%.
Российский производитель не только ищет новые рынки для сбыта своей продукции, но и готов предложить партнерам готовые решения прямо сейчас. НЖМК первым в России получил сертификацию "Листок жизни" для прессового масла, и это позволяет работать в нише экологически чистых товаров за рубежом. Особенно высок спрос на экологичные продукты в Китае, где потребители часто не доверяют местным производителям, а российское масло ценится как продукт премиального качества. Также НМЖК производит маргарины Margo в линейке Clean Label. Они сделаны по патентованной технологии из трех ингредиентов: воды, масла и натурального ароматизатора. Эти маргарины продаются в сегменте B2B. Их покупают те, кто ценит экологичные продукты и хочет соответствовать моде на здоровое питание.
Чтобы нарастить экспорт в страны Средней Азии, компания развивает собственный бренд «Альпийский луг» и предлагает готовое решение для тех зарубежных клиентов: например, поставки продукции собственного производства (соусов, кетчупов, майонезов и др.) для торговой марки зарубежной компании. НМЖК экспортирует свою продукцию более 15 лет и видит в этом одно из стратегических направлений работы. В частности, она участвует в национальном проекте "Экспорт продукции АПК", который предполагает рост экспорта масложировой продукции через пять лет в 2,5 раза в долларовом выражении. Успехи НМЖК отметил генеральный директор РЭЦ Андрей Слепнев: "Масложировая отрасль - одна из тех, на которую делается ставка по наращиванию объема аграрного экспорта".
Сейчас НМЖК интересуется растущими рынками Китая, Индии, Средней Азии и Ближнего Востока. Продукция и производство НМЖК соответствуют не только российским, но и международным стандартам качества, такими как FSSC, GMP, AIB - это нужно и для работы с российскими партнерами, и создает дополнительное преимущество на экспортных рынках. Они помогают не только торговать за рубежом, но и работать с российскими партнерами.
Председатель совета директоров группы компаний "НМЖК" Николай Нестеров доволен поддержкой РЭЦ в субсидировании логистических затрат и предоставлении рыночной аналитической информации. "Это важнейшие тактические шаги, которые позволили многим предприятиям начать экспортные продажи. Возможный дальнейший шаг - системное внимание к стратегическим проектам и обеспечение поддержки развития портовой инфраструктуры", - говорит Нестеров. НМЖК поставляет свою продукцию большими партиями (до 500 железнодорожных цистерн), поэтому для него принципиальны вопросы логистики. Крупные экспортеры вынуждены работать в условиях, когда больших морских портов в стране мало, их инфраструктура малопригодна для поставленных задач, но товар в таком объеме нельзя перевезти другим способом.
Нестеров считает, что для роста экспортных проектов в России важна государственная поддержка и развитие долгосрочных партнерств со странами-импортерами российской продукции, основанных на экспертизе и видении развития рынка.
Uncle Vanya
Компания "Плодоимпорт" производит консервированные овощи и соусы под брендом "Дядя Ваня" и экспортирует их в 20 стран. В некоторых из них компания перевела название бренда на английский язык - Uncle Vanya. Несмотря на двадцатилетний опыт на российском рынке, компания всерьез занялась экспортом совсем недавно - с этим помогли специалисты РЭЦ.
"Естественно, РЭЦ не решает все задачи за экспортера, но для начинающего такой институт становится надежным навигатором и помощником в решении многих вопросов", - говорит Виталий Дулиенко, директор по развитию ООО "Плодоимпорт". Он хорошо отзывается о сотрудничестве и считает, что у РЭЦ огромный инструментарий, на освоение которого нужно время. Важно, что компания может выбрать среди услуг оптимальные для себя. Например, в начале сотрудничества РЭЦ помог с обучением, организацией выставок и транспортными субсидиями. Прямо сейчас "Плодоимпорт" пробует воспользоваться страхованием рисков и поиском контрагентов.
Государственная помощь помогает предприятиям решать проблемы, типичные для российских экспортеров. В частности, сложности с координацией логистики, например удаленность от морских торговых путей. РЭЦ помогает представлять товары на выставках, проходить сертификацию, продвигать бренды на международных площадках, сопровождает переговоры с иностранными партнерами и облегчает условия страхования.
Это должны заметить
Награждение победителей премии "Экспортер года" прошло 14 ноября в Москве в рамках форума "Сделано в России". Организаторы поощряют участников, которые достигают наивысших успехов в несырьевом неэнергетическом экспорте. Победителей выбирают в шести номинациях: "Промышленность", "Агропромышленный комплекс", "Услуги", "Высокие технологии", "Новая география" и "Прорыв года". Критерии номинаций учитывают, кроме прочего, долю экспорта в общей выручке каждой компании.
Все победители премии получили специальный пакет предложений от РЭЦ, куда вошел золотой домен на мировых электронных площадках, субсидии по продвижению, страховой полис ЭКСАР, который позволяет сделать защиту по поставкам и кредитованию, а также участие в акселерационных программах, бизнес-миссиях, выставках - то есть практически по всем продуктам центра.
"Премия проводилась в восьми федеральных округах, после чего отбор состоялся на федеральном уровне. Заявки на участие подали более 1600 экспортеров, 70% их них представляют малый бизнес. Среди победителей оказались компании, которые поставляют свою продукцию во все части света и даже создают решения для американского агентства NASA. Мы уверены, что истории успеха российских экспортеров, отмеченные наградой "Экспортер года", как и другие программы РЭЦ, способны стимулировать бизнес, ориентированный на экспорт", - рассказал Андрей Слепнев, генеральный директор АО "Российский экспортный центр".