Azur Air отчиталась перед Росавиацией об устранении недостатков

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания Azur Air предоставила Росавиации отчет об устранении недостатков, выявленных ранее при внеплановой проверке. Об этом ТАСС заявили в четверг в пресс-службе перевозчика.

"Авиакомпания Azur Air сегодня отчиталась в полном объеме и предоставила в Росавиацию отчет и доказательную документацию об устранении несоответствий и недостатков, выявленных при проведении в октябре 2019 года внеплановой проверки комиссией регулирующего органа", - сообщили в пресс-службе.

Если бы перевозчик не устранил замечания до 22 ноября, в его деятельность могли внести ограничена, сообщали ранее в Росавиации. По данным источника ТАСС, речь шла о недостатках, влияющих на безопасность полетов.